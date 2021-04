Így lehetne tisztázni a Sinopharm hatékonyságát

Vakcinák: ilyen biztonsági aggályok merülhetnek fel Aligha kell bizonygatni, hogy a most zajló globális oltási kampányhoz foghatót még nem látott a világ. Ahhoz, hogy minden embert - de legalábbis minél többet - be lehessen oltani, megbízható vakcinák és hatalmas gyártókapacitások kellenek. De nem megy minden simán. Részletek!

Rusvai Miklós virológus szerint egy önkénteseken végzett reprezentatív vizsgálattal gyorsan tisztázható lenne, hogy a kínai vakcinával beoltott honfitársainknak megnyugtató-e az ellenanyagszintjük - írja a Népszava annak apropóján, hogy hétfőn Müller Cecília országos tisztifőorvos bejelentette: nem változtatnak a Sinopharm oltási protokollján. S, hogy arra esetleg miért lenne szükség? - vetődhet fel a kérdés jogosan. Mert az AP hírügynökség szombati beszámolója szerint a Kínai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ igazgatója, Kao Fu egy konferencián azt mondta: "nem nyújtanak nagyon magas fokú védelmet az inaktivált víruson alapuló oltások". Ezt azonban később a kínai járványügyi központ félreértésnek nevezte - idézi fel a történteket a lap, megemlítve egy, a Wall Street Journalban márciusban megjelent hírt, mely szerint "az Egyesült Arab Emírségekben néhány pácienst már a harmadik adaggal oltanak, mert a vizsgálatban részt vevő orvosok beszámolói szerint a Sinopharm-vakcina második dózisa után többek szervezetében nem termelődött elegendő ellenanyag" a koronavírussal szemben.

h i r d e t é s

Burai Ágnes háziorvos beoltani készül egy nőt a Sinopharm koronavírus elleni vakcina második adagjával az orvosi rendelőjében Debrecenben. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ezért nem változtat(hat)unk

Az operatív törzs tájékoztatóján a tiszti főorvos közölte, az oltási protokollt csak a gyártótól vagy valamely hatóságtól érkező hivatalos dokumentáció alapján változtathatnák meg, amit viszont nem kaptak. Müller Cecília azonban úgy fogalmazott, "ha tudományos bizonyítékok lesznek arra, hogy változtatni kell a kínai vakcina protokollján, akkor azoknak megfelelően döntenek erről".

A Népszava azon kérdéseire viszont, hogy kértek-e egyáltalán a kínai kormánytól hivatalos tájékoztatást a kínai járványügyi szakértő oltások hatékonyságával kapcsolatos nyilatkozata után?, valamint, hogy elképzelhető-e, hogy harmadik adagot kaphatnak az ezzel a szérummal oltottak? a tájékoztatón nem hangzott el válasz.

Rusvai: jó lenne, ha látnánk a tényeket!

A lap két virológust is megkérdezett az ügyben, az egyikük név nélkül úgy fogalmazott, a kínai járványügyi hatóság emberének nyilatkozatát sem igazolni, sem cáfolni nem tudjuk, mert "ez az oltóanyag kikerülte az európai transzparens engedélyezési eljárást". Rusvai Miklós virológus szerint azonban gyorsan tisztázható lenne a helyzet, ha a kínai oltást kapott önkénteseken elvégeznének egy reprezentatív vizsgálatot. Erre a kereskedelmi forgalomban nem kapható ELISA-teszt lenne alkalmas, a patikai gyorstesztek kevésbé.

Mint a lapnak elmondta, a Sinopharm-oltóanyag klinikai próbái alatt is több alkalommal három adagot adtak a vakcina-tesztelésén, és így értek el vele nagy arányú védettséget. "Most is az lenne a megoldás, hogy akinek a szervezetében nem kellő az ellenanyag szint, az kapjon egy harmadik adagot" - szögezte le a szakember, hozzátéve, a harmadik adag akár más gyártó vakcinájából is jó lehet, van már tapasztalat hasonló oltásmixekre.

A brit variánsnak többfajta mutációja is jelen van Magyarországon, köztük valószínűleg olyanok is, amelyek agresszívabban terjednek, mint az eredeti brit változat. Ez vajon mennyire számít rossz hírnek a védőoltások hatékonyságára nézve? A válaszért kattintson korábbi cikkünkre.