Koronavírus: ilyen a helyzet Európán kívül

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Európában egyre nagyobb méreteket ölt az új koronavírus-járvány. Azonban nemcsak itt, hanem Európán kívül is nagy erőkkel küzdenek a vírus megállításáért.

Amerika: több mint ezer beteg

A kínai tudósok szerint a járványt okozó új koronavírus két törzse is terjed az emberek között. Olvassa el a részleteket!

Az Egyedül Államokban már ezernél is több koronavírusos esetet regisztráltak. Az ezredik esetet szerdára virradó éjjel jelentették Kaliforniából. A betegek száma így vasárnap óta csaknem megduplázódott. Emellett a halálesetek száma is emelkedett, eddig összesen 31 ember halt bele a SARS-CoV-2 okozta tüdőgyulladásba. A legtöbb fertőzést továbbra is az északnyugati Washington államban tartják nyilván, ahol csaknem 280 beteget kezelnek tüdőgyulladással.

Massachusetts államban már rendkívüli egészségügyi állapotot hirdettek, miután egy nap alatt 70 új koronavírusos beteget regisztráltak. A fertőzöttek közül valamennyien egy bostoni biotech-cég február végi konferenciáján vettek részt. Az északkeleti állam kormányzója, Charlie Baker ezért bejelentette, hogy elhalasztanak minden rendezvényt, az elkerülhetetlenül szükséges konferenciákat interneten tartják majd, valamint felfüggesztik a köztisztviselők államon kívüli utazásait is. A vállalatokat arra kérte, hogy ne tartsanak konferenciákat és rendezvényeket, a munkatársaikat beszéljék le az utazásoktól, a veszélynek fokozott mértékben kitett - idős vagy krónikus betegséggel küszködő - munkatársaknak pedig biztosítsák az otthoni munkavégzés lehetőségét.

Fertőtlenítik a metrószerelvényeket Szöulban. Fotó: Getty Images

Dél-Korea: tömeges fertőzés Szöulban

Tömeges fertőzésre bukkantak egy szöuli call centerben: a hatóságok eddig 90 koronavírus-fertőzöttet találtak. A dél-koreai főváros polgármestere, Pak Von Szun aggódik amiatt, hogy tömeges fertőzési góc keletkezik Szöulban. A fővárostól mintegy 30 kilométerre nyugatra fekvő, 2,8 milliós Incshont és Kjonggi tartományt is egybe véve, az eset egy összesen 25 milliós térség számára jelent fenyegetést.

"A kilencven eset az épület 10. emeletén dolgozó 207 alkalmazott és azok családtagjai közül került ki" - közölte a polgármester. Mint mondta, már vizsgálják a telefonos ügyfélszolgálati iroda további 550 dolgozóját is, akik az épület más emeletein végzik a munkájukat. A polgármester elmondta, hogy a délnyugat-szöuli Sindorim negyedben lévő call center már megvizsgált 207 dolgozója közül ketten tagjai annak a Sincshondzsi keresztény szektának, amelyhez a dél-koreai fertőzöttek több mint 60 százaléka tartozik. Dél-Koreában egyébként eddig 7755 koronavírus-fertőzöttről és 60 halálesetről tudnak. Az áldozatok többsége itt is krónikus betegségben szenvedő idős ember volt.

Irán: 54 új halott

A koronavírus-járvány Iránban is ijesztően terjed. Az országban egy nap alatt 54 új halálesetet és 881 új fertőzöttet regisztráltak. A kór így már több mint 8 ezer embert fertőzött meg és 291 áldozatot szedett Iránban. A járvány kitörése óta eddig 2731-en gyógyultak meg. A közel-keleti országban a legtöbb - 2114 - fertőzöttet Teheránból jelentették. Az iráni hatóságok az elmúlt napokban többször felszólították a lakosságot, hogy idén inkább hagyják ki a március 20-án kezdődő perzsa újévkor szokásos látogatásokat és újévi fesztiválokat.

Az iráni parlament elnöke, Ali Laridzsáni az Interparlamentáris Unióhoz (IPU) és az Iszlám Együttműködés Szervezetéhez (OIC) eljuttatott levelében felszólította a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljon nyomást Washingtonra, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel törölje el az Irán ellen hozott szankciókat. A korlátozások egyebek mellett a gyógyszerimportot is érintik.

Mongólia: regisztrálták az első esetet

A mongol állami vészhelyzeti bizottság bejelentette, hogy a közép-ázsiai országban kimutatták a koronavírust egy 57 éves francia állampolgárnál. A bizottság értesülése szerint a férfi március 2-án érkezett Ulánbátorba, első tesztje negatív lett. Szombaton azonban jelentkeztek rajta a betegség tünetei, és a második teszt már pozitív eredményt mutatott. Mongóliában ez az első megbetegedés.

A koronavírus-járvány még 2019 végén indult Kínából. Kína szárazföldi részéről eddig több mint 80 ezer megbetegedés és mintegy 3100 halálesetet jelentettek. Jelenleg csaknem 18 ezer embert kezelnek, közülük több mint 15 700 pácienst a járvány gócpontjának számító Vuhanban látnak el. A gyógyultak száma a 60 ezerhez közelít.

Beindult a koronavírus-biznisz az olaszoknál, a kézfertőtlenítőt például 8500 forintért árulják. A további részleteket olvassa el az nlc.hu cikkében!