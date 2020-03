Koronavírus: több ország későn reagált

A nemzet jövőjéről van most szó - fogalmazott Horváth Ildikó. Mint mondta, Európa több országában az látható, hogy későn hoztak meg bizonyos intézkedéseket, például iskolák bezárásáról és a tömegrendezvények betiltásáról. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs viszont már most tett egy javaslatot, így Magyarországon időben hozták meg a szükséges intézkedéseket - közölte.

A rend és a fegyelmezettség kulcsfontosságú ebben a helyzetben.

Jobb a helyzet, mint a szomszédban

Horváth Ildikó szerint Magyarországon valamivel jobb a helyzet, mint a környező országokban. A magyar hatóságok is járványra készülnek, ezért most a megelőzésen van a fő fókusz. Azon kell dolgozni, hogy minimalizáljuk a koronavírusos megbetegedések számát, ehhez pedig mindenki segítségére szükség van - hangsúlyozta. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a következő hetekben tudatosan, sokkal többször kell kezet mosni a magunk és a körülöttünk lévők egészségének védelme érdekében. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása alapján ugyanis például a kézfogás nagyobb mértékű fertőzésveszélyt jelent, mint a cseppfertőzés.

Az államtitkár azt is kiemelte, hogy az új típusú koronavírus nem a kisgyermekekre, hanem az idősekre és a krónikus betegekre jelent igazán veszélyt. Emellett a külföldről tömegesen hazatérő magyaroktól azt kéri, hogy a hozzátartozóik és ismerőseik védelme érdekében két hétig ne hagyják el otthonukat.

Időben lépett az ország

A hatóságok azért tudnak jól szervezetten működni, mert a kormány időben felállította az operatív törzset. Miután az új koronavírus rohamos terjedése miatt a WHO veszélyhelyzet hirdetett, a magyar népegészségügy is "mozdult" - emelte ki Müller Cecília országos tisztifőorvos. Mint mondta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) már négy alkalommal adott ki eljárásrendet, az egységes, egyirányú és centralizált irányítás mellett pedig mindenki pontosan tudja a dolgát. A laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatban kiemelte, hogy ezeket a WHO ajánlásai szerint meghatározott metodika szerint végzik - még többet is az ajánlottnál. A fertőzöttek lehetséges kontaktjait is megvizsgálják és elkülönítik.

A koronavírus-fertőzések megakadályozása érdekében szükséges erők és eszközök rendelkezésre állnak - hangsúlyozta Lakatos Tibor, a védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Az operatív törzs által korábban kidolgozott 28 pontos akcióterv megvalósításával is jól állnak - tette hozzá.

A magyar kormány egyébként a hiteles tájékoztatás érdekében már létrehozott egy weboldalt, ahol a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb hírek és adatok mellett számos gyakorlati tudnivalót is közzétesznek, a koronavirus@bm.gov.hu e-mail-címen pedig kérdésekre válaszolnak.

