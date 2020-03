Koronavírus: bezártak az iskolák

A koronavírus-járvány egyre gyorsabban terjed Európában. Nem csoda tehát, hogy az országok igyekeznek mindent bevetni a járvány megfékezése érdekében. Sok helyen a tömegrendezvények betiltása, valamint az óvodák és az iskolák bezárása mellett döntöttek.

Magyarország kormánya a koronavírus-járvány megelőzése érdekében országos vészhelyzetet hirdetett szerdán. Mindezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be, s egyúttal több azonnali hatályú intézkedés bevezetéséről is tájékozatott. Ezek között szerepelt távoktatás bevezetése mellett az egyetemek azonnali bezárása is.

Folytatódik viszont a tanítás az iskolákban, s egyelőre az óvodák és a bölcsődék is nyitott kapukkal várják a legkisebbeket. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az európai egészségügyi szervezetek egyetértenek abban, a gyermekekre - úgy tűnik egyelőre - nem veszélyes a járvány, abban a korosztályban kevés a megbetegedés.

Ez a helyzet a szomszédban

Koronavírus: nagy a káosz Európában - olvassa el a részleteket!

A koronavírus-helyzetet szinte minden országban másképp kezelik. A járvány miatt például szerdától valamennyi romániai óvodában és iskolában felfüggesztik a tanítást. Az intézkedés március 22-éig biztosan életben lesz. Emellett március 31-éig minden olyan eseményt lemondtak, amelyen ezernél több ember vett volna rész. A kór eddig országszerte 25 embert fertőzött meg, 5-en közölük már meg is gyógyultak.

Az osztrák kancellár utasítása szerint a koronavírus-járvány miatt legkésőbb jövő hétfőig be kell szüntetni az oktatást az ausztriai felsőoktatási intézményekben. A tanítás digitális eszközök segítségével folytatódhat. Az iskolák és óvodák esetleges bezárásának előkészületeiről még viszont még tárgyalnak Ausztriában. A kényszerszünetet azért nem vezetik be azonnal, mert a gyerekek felügyeletet igényelnek, ezért egy ilyen korlátozás sok családot hozna nehéz helyzetbe. Ausztriában már 182 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust.

Zárt közösségekben gyorsan terjednek a vírusok, ezért sok iskolát már most bezártak.

Fotó: Getty Images

Szlovákia már hétfőn bejelentette, hogy az új típusú koronavírus terjedése miatt átmeneti időre bezárják az iskolákat. Emellett korlátozó intézkedéseket vezettek be a nyilvános rendezvényekre is: az állami szerveknek és az önkormányzatoknak a következő kétben hét tilos bármilyen sport vagy kulturális rendezvényt tartani.

Szlovéniában eddig 34 embert fertőzött meg az új típusú koronavírus. A járványügyi szakemberek szerint viszont az országban egyelőre nincs szükség az iskolák és az óvodák bezárására, de továbbra is tilos zárt térben nagyobb nyilvános rendezvényeket rendezni. Néhány egyetem - köztük a koperi és a ljubljanai intézmény - azonban két hétre felfüggeszti az oktatást.

Horvátországban sincs még kényszerszünet a koronavírus-helyzet miatt, javasolták azonban az ezer főnél nagyobb közönséget vonzó rendezvények elhalasztását, illetve a sportesemények nézők nélküli megtartását.

Óvintézkedések Európa-szerte

A Magyarországgal szomszédos országok mellett Európa-szerte szigorú óvintézkedések léptek életbe a koronavírus-járvány miatt. Bosznia-Herceovina többségében szerbek lakta országrészében, a boszniai Szerb Köztársaságban például szerdától bezárták az iskolákat és a felsőoktatási intézményeket, valamint betiltották a tömegrendezvényeket. Ezen felül az ország egész területén látogatási tilalmat vezettek be a kórházakban és más egészségügyi intézményekben. Az intézkedések a tervek szerint március végéig maradnak érvényben.

A koronavírus terjedése miatt már Lengyelországban is lemondták a tömeges rendezvényeket, az egyetemeknek pedig a nemzetközi konferenciák és a cserediák-program felfüggesztését javasolták. Fontolóra veszik az oktatás teljes felfüggesztését is, az oktatási intézmények vezetőinek ezért most elemezniük kell a távoktatás lehetőségeit. A kormány emellett további lépésekről is tárgyal - ezekről a következő napokban adnak bővebb tájékoztatást.

A járvány okozta helyzet miatt kedden egész Olaszország területén a legmagasabb fokozatú óvintézkedések léptek életbe, hogy lassítani tudják a koronavírus további terjedését. Az új szabályok a tervek szerint április 3-áig maradnak érvényben, addig országszerte szünetel az oktatás is.

Csehországban a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása céljából szerdától meghatározatlan ideig szünetel a tanítás az összes iskolában, valamint megtiltották a százfősnél nagyobb nyilvános rendezvények megtartását is. A tömegközlekedést, valamint a bevásárlóközpontok és a vendéglők forgalmát viszont egyelőre nem korlátozzák.

Németországban szintén a tömegrendezvények lemondásával próbálják megelőzni a koronavírus további terjedését. Már 7 tartomány - Bajorország, Bréma, Észak-Rajna-Vesztfália, Hessen, Schleswig-Holstein, Rajna-vidék-Pflaz és Türingia - vezetése is töröltette a tömegrendezvényeket. A tartományi rangú Berlin kormánya pedig bejelentette, hogy az állami fenntartású kulturális intézményekben - színházakban, operaházakban és koncerttermekben - elmaradnak az 500 főnél nagyobb közönséget vonzó előadások, koncertek és egyéb rendezvények. Az intézkedés előre láthatólag a tavaszi szünet végéig, vagyis április 19-ig biztosan érvényben lesz.

A koronavírus miatt karanténba kell vonulnia annak, aki Olaszországból tér haza Romániába. Azonban többen lázadnak az intézkedés ellen vagy megpróbálják kijátszani a szabályt. A részletekért olvassa el az nlc.hu cikkét!