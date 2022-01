Koronavírus: teljes iskolai osztályok betegedhetnek meg

Koronavírus: a hosszú COVID ennyire gyakori.

A koronavírus-járvány mostani, ötödik járványhullámában az omikroné a "főszerep". Ez a változat ugyan valamivel ritkábban okoz nagyon súlyos eseteket, ám gyorsan terjed, és a korábbiaknál nagyobb arányban betegíti meg az oltottakat és a fiatalokat. A Népszavának nyilatkozó szakértők szerint "a gyerekek esetében magas a kockázat".

Sok gyerek fertőződhet meg koronavírussal az elkövetkezőkben. Fotó: Getty Images

Az 5-18 éves korosztály alig negyede kapott eddig két oltást, és 30 százalékuk egyet, vagyis az ő átoltottságuk nem fogja megállítani a járványt az iskolák kapuinál - ez azt jelenti, hogy egyik-napról a másikra teljes osztályok, évfolyamok betegedhetnek meg. Egy szakértő arról beszélt a Népszavának, hogy a fertőzöttek többségnek enyhe tünetei vannak. Az viszont egyelőre nem világos, hogy ennek mi az oka, mondja a szakértő, aki rámutatott: azt sem lehet tudni, hogy mivel járhat, ha az idősebb korosztályok is megfertőződnek.

Megnő az újrafertőződések száma

Annak következtében, hogy várhatóan egyszerre sokan lesznek betegek, az ellátórendszert erősen leterhelheti az ötödik hullám. A szakértő ezért hangsúlyozta, hogy az oltás mellett szükség van egyéb óvintézkedésekre is: fontos, hogy viseljünk maszkot, tartsuk a távolságot, és ha tüneteink vannak - néhány óránál hosszabban tartó orrfolyás, fáradtság, láz, izomfájdalom, hányás, hasmenés -, ne menjünk utcára, közösségbe. A szakértő kitért rá: az omikron variánssal megnő az újrafertőződések száma is, azaz, ha valaki már átesett koronavírus-fertőzésen, most nagy a kockázata, hogy újra megbetegedhet.

Több hónappal a koronavírus-fertőzésből való felgyógyulás után a túlélők szervezetében megemelkedik bizonyos antitestek szintje, amelyek tévedésből rátámadnak a még egészséges szervekre és szövetekre - állapította meg egy új kutatás.