Koronavírus: a hosszú COVID ennyire gyakori

Egy friss amerikai tanulmány szerint az új koronavírus akár hónapokig képes fennmaradni egyes belső szervekben.

Mint azt korábban megírtuk, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2021 októberében hivatalos definíciót alkotott a hosszú COVID-ra. A meghatározás így egy olyan tünetegyüttest ír le, amely egy korábbi koronavírus-fertőzés lezajlását követően alakul ki, legalább két hónapon keresztül fennáll, és amely semmilyen más diagnózissal nem magyarázható. Mint azt a Sky News írja, a brit Nemzeti Statisztikai Iroda (ONS) a tavalyi év novembere és decembere között több mint 350 ezer válaszadó bevonásával készített egy reprezentatív felmérést. Az eredmények alapján az ONS úgy becsüli, a mintegy 67 milliós népességű szigetországban összesen 1,3 millió ember él hosszú COVID-dal, ami a lakosság nagyjából 2 százalékát teszi ki.

A hosszú COVID leggyakoribb tünete a tartósan fennálló kimerültség, fáradtság. Fotó: Getty Images

Saját bevallásuk szerint afertőzésután hátramaradó tünetek az érintettek 64 százalékának hétköznapi életére is kihatással vannak, illetve egyötödük kifejezetten úgy érzi, a panaszok nagyban korlátozzák őket mindennapos tevékenységeik ellátásában. Emellett a válaszadók 40 százaléka úgy számolt be hosszú COVID-ról, hogy az adatfelvétel idején már legalább egy éve kigyógyult a fertőzés okozta akut megbetegedésből. Ami az egyes tüneteket illeti, a legtöbben (51 százalék) tartós kimerültségre, fáradtságra panaszkodtak, de arányaiban sokakat érint a szaglásvesztés (37), a nehézlégzés (36) és a koncentrációs zavarok (28) is.

A statisztikusok szerint a hosszú COVID előfordulása a többi csoporttal összehasonlítva magasabb:

a 35 és 69 év közötti korosztályban;

a nőknél;

a hátrányosabb helyzetű területeken élők között;

az egészségügyi, szociális gondozási, valamint az oktatási szférában dolgozók körében;

illetve azoknál, akik egyébként is valamilyen mozgáskorlátozó fogyatékossággal élnek.

"A tény, hogy ezek a számok nem nőttek olyan mértékben, mint ahogy a delta variáns mellett mért esetszámok, amelyeket a tavalyi évben láthattunk, alátámasztja azt a feltevést, hogy a zömében sikeres vakcinációs program csökkenti a hosszú COVID kialakulásának kockázatát, ahogy csökkenti az akut betegség miatti kórházi kezelés szükségessége és az elhalálozás veszélyét is. Vagy az is lehetséges, hogy azok állapota, akiknél hátramaradnak ezek a hosszú távú panaszok, fokozatosan javul, míg végül teljesen rendeződik, még ha ez akár 12 hónapot meghaladó ideig is tart" - fogalmazott a felmérés kapcsán dr. David Strain, az Exeteri Egyetem kutatója. "Valószínűleg a két lehetőség kombinációjában rejlik az igazság, ami összességében mindkét esetben jó hír" - tette hozzá.

