Koronavírus: nagy változást jelentettek be a szomszédban

A negyedik hullám küszöbén már nem az eredeti koronavírus, hanem annak delta variánsa fenyeget. Kattintson a részletekért!

Keddtől Szerbiában is megkaphatják a koronavírus elleni védőoltás harmadik adagját, akik gyenge immunválaszt adtak a vakcina első két dózisára - jelentette be Darija Kisic Tepavcevic szociálisügyi miniszter, a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb tagja a szerbiai közszolgálati televízióban. Hozzátette, először a legveszélyeztetettebbek, későbbiekben viszont bárki felveheti az oltás harmadik adagját.

Egyszerűbb élet várhat az utazók egy részére az új szabályok értelmében. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában hétfőre 817-tel 732 ezer fölé növekedett. A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában néggyel 7167-re emelkedett.

Ausztria változtatott a beutazási korlátozásokon

Ausztria vasárnaptól enyhített a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt beutazási korlátozásokon a Nagy-Britanniából, Oroszországból, a Dél-Afrikai Köztársaságból, Indiából, Nepálból, Botswanából és Zambiából érkezők számára. Ezek az országok lekerültek az úgynevezett vírusvariációs területek listájáról,így a beutazóknak - amennyiben teljes immunitással rendelkeznek - nem kell karanténba vonulniuk, ha a fenti országokból utaznak be.

A beutazóknak a kétszeri oltást, illetve a gyógyult státuszt igazoló angol vagy német nyelvű papírral, vagy negatív koronavírusteszttel kell rendelkezniük, továbbá fennáll a regisztrációs és karanténkötelezettség is. Ez utóbbi alól csak a teljes immunitással rendelkezők élveznek kivételt.

A 18 éven aluli gyerekekre az őket kísérő felnőttekre érvényes előírások vonatkoznak.

Hollandia jobb, Spanyolország és Ciprus változatlan helyzetben van

Vasárnaptól a Hollandiából érkezők is egyszerűbben, ugyanolyan feltételekkel léphetnek be Ausztriába, mint Európa többi - járványügyi szempontból csekély kockázatúnak minősített - országának állampolgárai. Augusztus 3-a óta ugyanis a Hollandiából, Spanyolországból és Ciprusról érkezőknek a repülőtéren PCR-tesztet kellett csináltatniuk, amennyiben nem tudták igazolni a teljes immunitást. Spanyolország és Ciprus tekintetében azonban továbbra is érvényben maradt ez a megkötés.

Csökkenhet a koronavírus okozta betegség előfordulása a felnőttek esetében és egyes kutatók szerint inkább a gyerekeket érinti majd, akik vagy az oltás hiánya miatt, vagy mert még nem találkozott vele a szervezetük, védtelenebbek is lesznek ellene. Olvassa el az írást itt!