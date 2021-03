Ezért jobb a PCR-teszt az otthoni gyorstesztnél

Az ország legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatója, a SYNLAB számára is a járvány elleni harcról szólt az elmúlt év. Laborjaikban már több mint 210 ezer PCR-tesztet végeztek a szakemberek, ami még mindig a legmegbízhatóbb vizsgálatnak tűnik a koronavírusos esetek kiszűrésére. A vakcinák kiosztásával azonban egy másik trend is megfigyelhető a tesztelést illetően. Póda Tamással, a cég kereskedelmi igazgatójával beszélgettünk.

HáziPatika.com: Sok változást hozott a cég működésében a 2020-as év?

Póda Tamás: Sok szempontból is egyedülálló volt a tavalyi év. Amikor márciusban a koronavírus megjelent Magyarországon, és emiatt drasztikus korlátozásokat vezettek be, a laborvizsgálataink volumene nagyjából 80 százalékkal lecsökkent, ami akkor óriási kiesést jelentett. Nem sokkal később azonban hatóságilag kijelöltek minket a COVID-19 vizsgálatok elvégzésére, ami azért sem volt meglepő, mert a koronavírus kimutatásra máig leginkább alkalmas PCR technológia nálunk régóta ismert és használt volt más kórokozók vonatkozásában. Azóta is mi vagyunk az országban az egyetlen magánlaboratórium, amely ezekkel a vizsgálatokkal hivatalosan foglalkozhat.

HáziPatika.com: Korábban is elláttak már járványügyi feladatokat, az új helyzet mennyiben volt más?

P.T.: Komoly átszervezést és némi felkészülést is igényelt. A mikrobiológiai diagnosztika területén szerencsére több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk, így megvan a szükséges háttértudásunk arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket kell tenni egy pandémia okozta helyzetben a laborfolyamatok átszervezését illetően. A járvány első hulláma, és az akkori, nagyjából két hónapig tartó, 80 százalékos kiesés egy felkészülési időszakot is biztosított számunkra. Ezt mi arra fordítottuk, hogy növeljük a kapacitásainkat - ami sikerült is, így nagyjából május környékétől már nemcsak állami oldalról segítettük a járvány elleni harcot, hanem a magánszférában is elkezdtük értékesíteni a szűréseket. Mindezt természetesen a jogszabályi előírások maximális betartásával, vagyis minden pozitív PCR-tesztet az előírásoknak megfelelően jelentettünk a járványügyi szakrendszerbe is - ellentétben sok más magánszolgáltatóval, ahol ez a mai napig nem mondható általánosnak. Egy viszonylag nyugodt és tervezhető nyár után aztán ősszel jött a második hullám, ami ismét nagy terhelést jelentett a laborokban dolgozóknak, karácsonyra azonban sikerült újra egy optimális működési szintre visszaállnunk.

HáziPatika.com: Mennyi tesztet sikerült elvégezni a járvány kitörése óta?

P.T.: A 2020-as évben nagyjából 210 ezer PCR-tesztet végeztünk el.

HáziPatika.com: A magyarországi vizsgálatok menetében voltak csúszások a járvány csúcsidőszakaiban?

P.T.: Szerencsére nem, a laborokban dolgozó kollégák nagyszerűen meg tudták oldani a munkaerőbeosztást. Emellett a labor működését is három műszakosra állítottuk át, amely még a hétvégéken is üzemelt. A kollégák áldozatos munkájának köszönhetően még az őszi, nagy nyomás alatt sem tapasztalhattak minőségi visszaesést, és a vállalt határidőket is minden esetben sikerült tartanunk.

HáziPatika.com: Ősszel a korábban jellemzően 30 ezer forintos PCR-tesztek árát hatóságilag 19500 forintban maximalizálták. Sok szolgáltató azért hagyott fel a vizsgálatokkal, mert szerintük ez az összeg a laborköltségeket is éppen csak fedezni tudja. Mennyire rázta meg ez a lépés a magánteszt-piacot?

P.T.: Nyilván rengeteg módon lehet véleményezni a hatósági árak bevezetését. Abból a szempontból egy nagyon jó döntés volt, hogy sikerült vele ellehetetleníteni azokat a szolgáltatókat, amelyek bármilyen hozzáadott érték nélkül szerettek volna pénzt csinálni a koronavírus-vizsgálatokból. Ahogy már említettem is, mi a magán- és állami szektorban egyaránt dolgoztunk, így nálunk nem is volt kérdés, hogy a hatósági ár bevezetése után is foglalkozni fogunk ezzel a vizsgálattal. Egyrészt óriási mennyiségben végeztük a teszteket, másrészt pedig nem is feltétlenül üzleti megfontolásból vágtunk ebbe bele. Csak hogy a volumeneket érzékeltessük: évente 50 millió vizsgálatot végzünk, köztük mikrobiológiai, genetikai, környezetanalitikai elemzésekkel. Ehhez képest az a 210 ezer PCR-teszt már szinte elhanyagolhatónak mondható. A legnagyobb magyarországi humándiagnosztikai laborszolgáltatóként etikai okokból sem mondhattuk azt, hogy mi akkor ezentúl nem foglalkozunk a lakosság tesztelésével ebben a helyzetben. Nyilvánvaló volt, hogy csinálnunk kell.

HáziPatika.com: Január közepén a hazai gyógyszertárakban is megjelentek azok az otthon is elvégezhető gyorstesztek, amelyek az ujjbegyből vett vérminta alapján megállapítják, átestünk-e a fertőzésen, illetve az oltás után kialakult-e már a védettség. Helyettesíthetik ezek a tesztek a PCR-vizsgálatokat?

P.T.: A két teszt teljesen eltérő célt szolgál, így nem helyettesíthetik egymást. A PCR a vírus kimutatására való, egy pillanatfelvétel a szervezetről, azt mutatja meg, hogy a vizsgált személy szervezetében igazolható-e a vírus jelenléte. Ezzel szemben az ellenanyag-vizsgálatok (ilyen a vérmintából végezhető gyorsteszt is) azimmunrendszerfertőzésre adott válaszát vizsgálják. A gyorsteszteket nem a PCR vizsgálattal, hanem a laboratóriumi automatákon végezhető professzionális ellenanyag-vizsgálatokkal lehet csak összehasonlítani. A gyorstesztek minősége és diagnosztikus értéke messze elmarad a professzionális laborvizsgálatokétól, mivel sokszor adnak álnegatív vagy álpozitív eredményt. Emiatt ilyen típusú antitestvizsgálatokat a SYNLAB egyik országában sem alkalmaz. A koronavírus-fertőzés kiszűrésére jelenlegi ismereteink szerint egyébként a PCR-teszt a legmegbízhatóbb.

HáziPatika.com: A SYNLAB világszerte több tucat országban van jelen. Vannak eltérések a laborokban folyó munka, a tesztelés tekintetében egy magyar és egy német, vagy francia munkacsoport között?

P.T.: Világszerte több mint 40 országban vagyunk jelen, ezek közül majdnem 30 országban foglalkozunk PCR-tesztekkel, ez napi 200 ezer vizsgálatot jelent. Ezek elvégzése között országszerte vannak különbségek mind a munkavégzés, mind pedig bizonyos eszközök használatának tekintetében. Egyes helyeken vannak olyan innovatív elképzelések, amelyek a mintavételt tennék egyszerűbbé vagy gyorsabbá, máshol a feladatok elosztásában vannak eltérések. Az alapok viszont nagyjából ugyanazok mindenhol, az itthon végzett tesztek ugyanolyan megbízhatóak, mint bármelyik külföldi.

HáziPatika.com: Mennyire nyitottak az emberek a labordiagnosztikai vizsgálatokra a járvány alatt? Megfigyelhető, hogy egyes vizsgálatokra kevesebben jelentkeznek a vírusveszély miatt?

P.T.: Mi úgy látjuk, hogy az emberek bizalma nem fordult el a magánegészségügytől, sőt: talán most többen választják a magánszolgáltatókat az állami ellátásnál. A prevenciót szolgáló vizsgálatok egy része azért jelentősen visszaesett az utóbbi hónapokban, az emberek most kisebb arányban mennek el a szokásos évi szűrővizsgálatokra. Viszont ezt a folyamatot ellensúlyozza, hogy a korábban állami ellátást választók jelentős része a hosszabb várólisták miatt inkább a magánszektor felé indul. Így számottevő visszaesésről nem számolhatunk be.

HáziPatika.com: Megérkeztek az első vakcinák Magyarországra, az egészségügyi dolgozók után pedig a lakosság oltását is elkezdhették. A tesztigények számán is meglátszik ez a folyamat?

P.T.: Azt vettük észre, hogy az úgynevezett IgG vizsgálatok - speciális, szerológiai antitestvizsgálatok, amelyek kimutatják a szervezetben kialakuló immunválaszt - iránti igény megnőtt. Ez képes kimutatni, hogy az oltás mikortól válik hatásossá, de jelezheti azt is, ha az érintett korábban átesett a fertőzésen. Ezzel párhuzamosan kissé visszaszorult a PCR-tesztek iránti érdeklődés, ez várhatóan akkor fordulhat meg jelentősen, ha ismét lehet utazni, de a határátlépést negatív teszthez kötik majd.