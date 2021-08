Koronavírus: ez a 3. vakcinadózis célja

Idős korban a krónikus betegségek mellett az immunmemória csökkenésének gyorsulása miatt is fontos a harmadik koronavírus-oltás felvétele. Ez ugyanis jelentősen csökkenti az esélyét a vírus közösségben való terjedésnek és a súlyos betegség kialakulásának - mutatott rá Murcsek Edit.

Tükörben tükröződik, amint egy nő megkapja a harmadik, emlékeztető oltását. Fotó: MTI/Komka Péter

Sokan már meg is kapták

A Bács-Kiskun megyei település önkormányzati fenntartású idősek otthonának orvosa azt is elárulta, hogy az említett intézmény 36 lakója közül 14 ember és egy gondozó kapta meg pénteken a koronavírus elleni védőoltás harmadik adagját. Mint mondta, az oltásra szinte mindenki jelentkezett, de az alapimmunizálás is szakaszosan történt, így a harmadik oltás felvételét is így tervezik.

Pfizer után Janssen

A lakókat egyébként márciusban oltották be a COVID-19 ellen, az mRNS-alapú Pfizer-vakcinával. Harmadik, emlékeztető dózisként viszont egy vektorvakcinát, a Janssen oltóanyagát kapják mindannyian.

