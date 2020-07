Fiatal túlélők: "nem könnyű megszabadulni a koronavírustól"

Több koronavírus-fertőzésen átesett fiatal történetén keresztül mutatja be a CNN, hogy nem csupán az idősekre veszélyes a COVID-19. A cél nem a félelemkeltés, sokkal inkább az, hogy ne vegye félvállról senki a járványt, hiszen a vírus akár egy egészséges embert is hetekre, hónapokra ledönthet a lábáról. Így tehát ez egy figyelmeztetés a fiataloktól a fiataloknak, mire számíthatnak, ha a védekezés helyett a szerencséjükben bíznak, ám az mégis cserben hagyja őket.

A most bemutatott betegek, illetve általában a COVID-19-túlélők többsége olyan maradandó tüdőkárosodást szenvedett, amelyet a tüdő szövetének hegesedése okoz, és akár csökkent tüdőkapacitással is jár.

Néhány fiatal egyszerűen nem gyógyul meg

Így történt ez azzal a 28 éves brit környezetmérnökkel is, aki hobbizenekarával éppen a francia Alpokban turnézott, hazatérve azonban már a COVID-19-re jellemző panaszok gyötörték, majd heteket töltött ágyban. Daniel - aki szakmai okok miatt kérte vezetékneve elhallgatását- később negatív koronavírustesztjei ellenére sem térhetett vissza korábbi életéhez. "Azóta folyamatosan extrém fáradtsággal és kimerültséggel küzdök. Komoly nehézséget okoz a koncentrálás, és gondok vannak a rövid távú memóriámmal, amitől viszont romlott az olvasási-, írási- és beszédkészségem is" - sorolta a férfi, aki azóta is légzési nehézségekkel küzd. Mint mondta, már egy perc séta is teljesen kimeríti.

Nemcsak az idősek, de a fiatalok is szenvednek afertőzésutáni szövődményektől. Fotó: illusztráció, Getty Images

"Mintha leprás lennék"

Bár Daniel immár a fertőzés legyőzése utáni negyedik hónapban jár, orvosai azonban továbbra sem biztatják azzal, hogy visszatérhet munkájához napi 8 órában. A férfi leginkább pihenéssel kénytelen tölteni napjait, mivel tünetei továbbra is megvannak és súlyosak. "Két hete olyan nyomást éreztem a mellkasomon, hogy alig tudtam levegőt venni. Ez a legrosszabb" - mondta. Ráadásul fel kellett hagynia a vezetéssel is, miután múlt héten majdnem elájult, az utolsó percben sikerült lehúzódnia az út szélére és mentőt hívnia magához.

Daniel már egy ideje tagja annak a világszerte közel 6 ezer embert tömörítő csoportnak, mely azokat a COVID-betegeket támogatja, akik hónapokkal a fertőzés után is kénytelenek együtt élni a kór hosszú távú hatásaival. A fiatalember a nővérként dolgozó barátnőjét sem sokat látta az elmúlt hónapokban, ha nem számítjuk azt a néhány, a társadalmi távolságtartás szabályaival tett sétát, amelyben részük volt.

"Amikor rosszul érzem magam, azon aggódom, hogy vajon a COVID tért-e vissza, vagy csak valami mást kaptam el, mert az immunrendszerem annyira gyenge" - mondta Daniel, aki most valahol a beteg és az egészséges státusz közé szorulva várja, hogy történjen végre valami, hiszen maguk az orvosok sem tudják, vajon biztonságos-e másokkal kapcsolatba lépnie vagy sem. "Úgy érzem magam, mint egy leprás" - panaszolta.

Inhalátor nélkül nem megy

Amikor Morgan Swank karácsony körül megbetegedett azt írta a barátainak: "haldoklom, soha nem éreztem ilyet ezelőtt". A 28 éves atlantai nő, aki televíziós íróként nem kisebb műsorokban dolgozott már, mint a Saturday Night Live vagy a Jimmy Fallon nevével fémjelzett késő esti showműsor, három hétig volt lázas és 9 napra teljesen elvesztette a szaglását. Csak sokkal később, egy áprilisi antitestteszten derült ki, hogy koronavírusos volt, mindaddig azt hitte, csak súlyos influenzában szenvedett. A nő olyan erős köhögési rohamokkal küzdött, hogy mint később kiderült, tüdeje komoly károsodást szenvedett ezalatt.

A nem dohányzó, rendszeresen edző író máig nem tud úgy bokszkesztyűt húzni, hogy ne legyen nála az inhalátora, anélkül ugyanis nem tudna biztonságosan végigcsinálni egy edzést. De nemcsak bokszolás közben kell percenként inhalálnia, hogy bírja a tüdeje, hanem még egy rövid beszélgetés is megviseli. "Ahogy most beszélünk, hallhatod a hangomon, hogy kifulladok" - mondta az interjút készítő újságírónak Morgan. A fiatal nő a legjobban attól fél, hogy megbetegszik, mivel úgy érzi, immunrendszere nagyon gyenge. "Bárcsak az emberek állandóan viselnék a maszkjaikat" - mondta, hozzátéve: "ha elkapok egy felső légúti megbetegedést, és a tüdőm állapota tovább romlik, lehet, hogy kórházba kerülök".

Koronavírus: miért halhat bele egy egészséges fiatal? Bár a koronavírus elsősorban az idős, krónikus betegséggel küzdő emberek életét követelheti, néhány esetben fiatal, egészséges emberek is belehaltak. A kutatók még mindig keresik ennek az okát, több elmélet is létezik azonban rá. Kattintson és ismerje meg azokat.

Kétszer is elkapta már

Amikor Jordan Josey-t, a 29 éves ügyvédet először diagnosztizálták COVID-19-cel, szó szerint fuldoklott. A betegség következtében az egyik tüdeje részben összeomlott. "Az állandó légszomj volt a legrosszabb" - mondta Jordan, aki szerint a koronavírus minden energiáját felemészti az embernek. "Állandóan fáradt, kimerült vagy, és 13 órát is tudnál aludni egy huzamban" - magyarázta. Josey koronavírustesztje április 1-jén lett pozitív, akkor közel 40 fokos lázzal és szúró mellkasi fájdalommal küzdött. Aztán amikor jobban lett, a vírustesztje pedig negatív, az antitesttesztje pozitív eredményt hozott, még vérplazmát is adott, hogy másoknak segíthessen. Később azonban júniusban a légszomj és aszédülésvisszatért. Már attól kifulladt, ha összehajtogatta a ruhákat. Kiderült, ismét elkapta a koronavírust.

"Csak ültem ott és ráztam a fejem. Nem akarom megint végigcsinálni ezt az egészet. Szörnyű volt" - idézte fel akkori mondatait a férfi, aki sokkolta a családját a hírrel, főképp, hogy az anyja immungyengeséggel, a nagyapja pedig rákkal küzd. "Semmi sem indikálta a második fertőzést. Azon gondolkodtam állandóan, hogyan volt ez egyáltalán lehetséges?!" - mondta. Az orvosai is gondban voltak, arra gyanakodtak, hogy a vírus nem teljesen ürült ki a szervezetéből, így ismét fellángolt benne a fertőzés.

Akárhogy is történt, akármi is volt az ok, Josey-t egy dolog legalább ennyire aggasztja, mégpedig az, hogy az emberek azt hiszik, ha pozitív lett az antitesttesztjük, akkor nem kaphatják el újra a vírust. "Az orvosaim azt mondták, akár harmadjára is elkaphatom" - mondta keserűen, hozzátéve: ez nem egy vicc, nagyon is komoly. "Fiatal és egészséges voltam, mégis ezt tette velem" - hangsúlyozta a férfi, aki feleségével egykor szívesen járt szórakozni, most azonban február óta esélyük sem volt rá. "A koronavírus most még nagyobb fenyegetés, mint amikor én lettem beteg először. Az emberek mégis buliznak, bárokba járnak, nem törődve a fenyegetéssel" - figyelmeztetett a máig küszködő férfi.

"Sok korombelit láttam meghalni"

A New Yorkban élő Kevin Garcia, aki máig a COVID-19 szövődményeitől szenved, csak egy dolgot szeretne elérni: minél több kortársát figyelmeztetni arra, hogy milyen veszély fenyegeti őket, főképp most, hogy a járvány ismét nagyon gyorsan terjed. A 24 éves főiskolás fiatal jelenleg a pandémia miatt munkanélküli, de még ha nem is lenne az, akkor sem tudna dolgozni, tüdejének ugyanis legfeljebb 75 százalékos kapacitásával kénytelen beérni, így nem csoda, ha az is komoly kihívást jelent számára, hogy felmenjen egy lépcsőn. Pedig egy járvány előtti átlagos napján nemcsak a munka és a tanulás, de még az edzőterem és a szórakozás is belefért az idejébe.

A tünetei március 25-én kezdődtek. "Úgy éreztem, mintha valami idegen dolog lenne a testemben" - mondta Kevin, aki kénytelen volt magához mentőt hívni. Úgy érezte, az egész teste harcol a kór ellen, mindene fáj, kimerült, ráadásul emésztési gondjai is akadtak, de végül sikerült túlélnie a COVID-19-et. Az új élete azonban szinte semmiben sem hasonlít a régire.

"Mindennap láttam, ahogy halottakat visznek el. Naponta legalább ötvenszer hallottam, ahogy szirénázva érkezik a mentő" - idézte fel a kórházbeli élményeit, hozzátéve: "hálás vagyok, hogy élhetek, hiszen nagyon sok korombelit láttam meghalni". Ezért is küzd az ellen az általános tévhit ellen, hogy a fiatalok nem lesznek betegek, hogy immunisak lesznek és visszatérhetnek korábbi életükhöz. Azt szeretné, ha a világon mindenki felfogná, a poszt-COVID-tünetek nem csak a képzelet szüleményei.

Most nem a bulizás ideje van

"Ne mondogassák azoknak, akiknek COVID-juk van, hogy csak szoronganak" - így Kevin, aki szerint azok, akik már átestek a betegségen, joggal idegesek, hiszen tudják, hogy a tünetek nem múlnak el teljesen, időről időre visszatérnek és kínozzák a túlélőket. "Mi voltunk betegek, tudjuk, miről beszélünk" - szögezte le. "Bízom benne, hogy nem lesz krónikus és nem kell ágyhoz kötötten élni az életemet, hiszen még sok van előttem" - mondta a hallgató, aki decemberben lesz 25 éves, de egyáltalán nem tervezi bulival ünnepelni a születésnapját. A bulik elkerülése most nagyon fontos neki, és annak kellene lennie a kortársai számára is. "A spanyolnátha után jöttek az őrületes 20-as évek. Ez lehet majd a koronavírus után is. Ez csak átmeneti" - véli, hangsúlyozva: "ne kockáztassátok az életeteket, ettől tényleg meghalhattok".

"Senkinek sem kellene néhány óra mulatozás miatt meghalni. Majd ünneplünk, ha ezen túl leszünk, áldozzátok fel most az arra szánt időt a védekezésre" - fogalmazott az ifjú COVID-túlélő.

A gyerekek jobban terjeszthetik a koronavírust, mint eddig hitték - további részletek a témáról társlapunk, az nlc.hu cikkében olvashatóak.