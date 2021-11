Koronavírus: "még nem látszik a fény az alagút végén"

Szlovákiában már kimutatták az új típusú koronavírus delta variánsának újabb, a korábbinál akár 15 százalékkal fertőzőbb változatát. A Pécsi Tudományegyetem virológus professzora, Jakab Ferenc a témával kapcsolatban úgy nyilatkozott az ATV Híradójának, hogy a negyedik után valószínűleg újabb járványhullámra is készülnünk kell majd. "Alapvetően a vírus egy kicsiny szervezet, de nem buta: ami neki kedvező az evolúcióban, vagy ami neki kedvező a genetikai állapotában, és ami segíti a terjedését, azt meg fogja tartani, tehát egyre jobban arra kell felkészülni, hogy újabb, erősebb és jobban fertőző variánsok jelennek meg" - fogalmazott a professzor.

Nem lehet tudni, hogy még meddig kering köztünk a kórokozó.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Nagy előny, hogy már van vakcinánk

A virológus szerint egyébként most sokkal nagyobb előnnyel indulunk a koronavírus ellen, mint közel két évvel ezelőtt, most ugyanis már sokkal többet tudunk a kórokozóról, és rendelkezésre állnak RNS-vakcinák is, amelyeket akár néhány hét alatt lehet módosítani úgy, hogy hatásuk az aktuálisan terjedő mutációkhoz igazodjon. "Az RNS-vakcináknál pont ez a hatalmas előny. Ez nem csak elvi síkon, de gyakorlati síkon is megvalósítható, nem szükséges hozzá maga a vírus, hanem elég a vírus genetikai kódja, a szekvenciája és annak ismeretében bármikor el lehet kezdeni az új vakcinák gyártását" - magyarázta Jakab.

Biztató terápiás kilátások

Jó hírt közölt a Pifzer a szájon át szedhető COVID-gyógyszerről.

A Pfizer által fejlesztett koronavírus-gyógyszerrel kapcsolatban Jakab Ferenc elmondta, hogy a gyógyszerfejlesztéseket is nagyon fontosnak tartja, mert nem minden embernél alkalmazható a COVID-19 elleni védőoltás, illetve nem is mindenkinél működik egyformán, tehát van olyan helyzet, hogy kizárólag a gyógyszeres kezelés jöhet szóba. A szakember megemlítette továbbá, hogy hamarosan egy magyar fejlesztésű orrspray is bevethető lesz a koronavírus-fertőzés ellen. A csirkében termelt antitestre alapuló készítmény "a vírusnak egy Stop-táblát jelent a nyálkahártyában" - érzékeltette a szer hatását a virológus.

