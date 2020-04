Koronavírus: kórházba került egy budapesti idősotthon 4 lakója

A koronavírussal kapcsolatban még sok a bizonytalanság. Talán ez lehet az oka annak is, hogy ennyi tévhit terjed az új kórokozóról. Olvassa el korábbi cikkünket, amelyben leszámolunk a tévhitekkel!

A koronavírus-fertőzés gyanújával kórházba szállított 4 idős közül 2-nél már igazolták a fertőzést, egyikük azonban már el is hunyt. A másik 2 esetben még várnak a tesztek eredményire - írta oldalán a hivatal.

Járványügyi megfigyelés

Az intézményt már járványügyi megfigyelés alá helyezte a VI. kerületi tisztifőorvos. A megfigyelés ideje április 4-étől az intézkedés feloldásáig tart. A lakók a járványügyi ezalatt nem hagyhatják el a szobáikat.



Négy embert szállítottak kórházba koronavírus-fertőzés gyanújával az idősotthonból.

Időseket és betegeket támad a vírus

Ahogy már korábban is olvashatták a HáziPatika.com-on, több mint 44 ezer koronavírus-fertőzött adatainak elemzése alapján a kutatók arra jutottak, hogy a más betegségekben szenvedők és az idősek esetében a legnagyobb a vírusfertőzés kockázata, de az egészségügyi dolgozók is a veszélyeztetettek közé tartoznak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pedig a napokban arra figyelmeztetett, hogy a 65 év felettieken kívül a szív- és érrendszeri problémával, a rosszindulatú daganattal, a krónikus légúti megbetegedéssel, az anyagcsere-betegséggel - például diabétesszel, valamint a máj- és vesebetegséggel küzdőkre is jelentős veszélyt jelent a fertőzés, életkortól függetlenül.

