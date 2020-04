Koronavírus: a legveszélyeztetettebb csoportok

"Minden magyar embernek joga van tudni, hogy a koronavírus mely korosztályokat, célcsoportokat veszélyezteti leginkább, és milyen betegségek jelentenek különös veszélyt a vírus szempontjából" - emelte ki szerdai videóüzenetében Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A statisztikákból nyilvánvaló, hogy a 65 év felettiekre, valamint a krónikus betegségben szenvedőkre a legveszélyesebb az új típusú koronavírus.

Buszmegállót fertőtlenítenek Nagykanizsán. Fotó: MTI/Varga György

Nekik kell a leginkább vigyázni

Különösen fontos a járványügyi ajánlások és szabályok betartása azoknak, akik nagyobb kockázatnak vannak kitéve koronavírus-fertőzés esetén. Ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) azt kéri a krónikus betegséggel küzdőktől, hogy fokozottan vigyázzanak magukra. Bár az új típusú koronavírus az esetek 80 százalékában enyhe lefolyású betegséget okoz, a 65 év felettieken kívül a szív- és érrendszeri problémával, a rosszindulatú daganattal, a krónikus légúti megbetegedéssel, az anyagcsere-betegséggel - például diabétesszel, valamint a máj- és vesebetegséggel küzdők is a veszélyeztetettek közé tartoznak, életkortól függetlenül.

Ha a fenti rizikócsoportokban tartozók megfertőződnek a koronavírussal, akkor betegségük lefolyása jó eséllyel súlyossá válhat, ez pedig növeli annak kockázatát, hogy kórházi, vagy adott esetben akár intenzív terápiás kezelésre is szoruljanak. Nagyon fontos tehát, hogy az említett krónikus betegségben szenvedők lehetőség szerint ne menjenek közösségbe, vagy tartsanak legalább másfél méter távolságot a többi embertől. Emellett mossanak gyakran kezet, valamint tartsák be a kijárási korlátozás előírásait. Továbbá a velük egy háztartásban élők is kiemelten figyeljenek a higiénés ajánlások betartására, hogy megóvják krónikus beteg családtagjuk egészségét - hívta fel a figyelmet az Emmi.

Az egész országban jelen van

A koronavirus.gov.hu-n egyébként már a koronavírus megyei terjedését bemutató grafika is található. Ezen már most is egyértelműen látszik, hogy a vírus mindenhol jelen van Magyarországon.

