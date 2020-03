Koronavírus: így szokjunk le arcunk tapogatásáról

Mindannyian naponta többször hozzáérünk az arcunkhoz: amikor viszket az orrunk vagy a szemünk, megtöröljük a szánkat vagy az orrunkat, vagy csak lesöprünk egy szempillát. Ráadásul fel sem tűnik, milyen gyakran csináljuk ezt. Azonban fontos tudni, hogy minden érintés növeli a fertőzésveszélyt, hiszen a kezünkkel rengeteg felületet megérintünk, így a rajtuk megtelepedett kórokozókat - szó szerint - saját kezűleg juttatjuk be a szervezetünkbe. A koronavírus- és az influenzajárvány kellős közepén tehát nem árt, ha erre jobban odafigyelünk.

Legtöbbször észre sem vesszük, hogy megint megérintettük az arcunkat. Fotó: Getty Images

Hányszor érünk az arcunkhoz?

Koronavírus: mennyit ér az alapos kézmosás? A válaszért kattintson ide!

Gyakran annyira ösztönösen érintjük meg az arcukat, hogy észre sem vesszük. Egy 2008-as tanulmány szerint óránként átlagosan 16 alkalommal, egy 2015-ös tudományos munka szerint viszont még ennél is többször, minden órában 23-szor nyúlunk az arcunkhoz. Nem véletlen tehát, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása óta a lehető legtöbb felületen, minél többször igyekeznek felhívni a figyelmet a rendszeres és alapos kézmosás fontosságára - szappannal, langyos vagy meleg vízzel, legalább 20 másodpercen át. Azonban a kézmosás is csak akkor igazán hatásos a megelőzés szempontjából, ha mellette azt is meg tudjuk állni, hogy hozzányúljunk az arcunkhoz. Hogyan szokjunk le erről?

Figyelmeztessük magunkat!

Elkezdhetünk például hordani valami olyan kézre való ékszert - például gyűrűt, karkötőt, vagy akár csak egy hajgumit a csuklónk körül -, amihez nem vagyunk hozzászokva. Ez az apró változás emlékeztetőül szolgálhat arra, hogy ne érintsük meg az arcunkat. Természetesen a tudatosság is nagyon sokat számít: mondogassuk magunkban minél többször, hogy ha meg akarjuk óvni magunkat és családunkat a koronavírustól, akkor nem szabad hozzáérnünk a szemünkhöz és a szánkhoz.

Cetlikkel és kézkrémmel a nyúlkálás ellen

Ragasszunk ki kis cetliket azokra a helyekre, ahol sok időt töltünk. Írjunk magunknak üzenetet, és tegyük a számítógépünk monitorjára, a konyhaszekrény ajtajára, vagy a könyvünkbe könyvjelzőként. De akár a telefonunkon is beállíthatjuk, hogy figyelmeztessen minket óránként: "koronavírus-járvány van, ne nyúlj az arcodhoz!" A lényeg, hogy valami folyamatosan az eszünkbe juttassa, hogy le kell szoknunk az arcunk tapogatásáról. Az is beválhat, ha a megszokottnál erősebb illatú kézkrémet vagy szappant használunk. Az illat ugyanis szintén emlékeztetőleg hathat, amikor a kezünk az arcunkhoz közelít.

Foglaljuk le a kezünket!

Ha leülünk tévét nézni, gondoskodjunk róla, hogy a kezünk elfoglalt legyen: hajtogassunk közben ruhát, vagy fogjuk valamit a kezünkben. Ha van rá lehetőség, akkor legyen kéznél kézfertőtlenítő a lakás vagy munkaterület több pontján is. Ha pedig kifejezetten hajlamosak vagyunk az arcunkhoz nyúlni, akkor egy ideig hordjunk kesztyűt, amikor csak tehetjük. Ez is biztosan emlékeztet minket arra, hogy a koronavírus-járvány miatt nem szerencsés az arcunkhoz nyúlkálni.

Fotó: healthline.com

Hogyan bánjunk gyerekeinkkel, ha karanténba kényszerültünk? Olvassa el a szakértők tanácsait társportálunkon, az nlc.hu-n!