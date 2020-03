Kézmosás vagy kézfertőtlenítő: melyik jobb koronavírus ellen?

Bár ahogy mi is beszámoltunk róla, egy új biotechnológiai eljárásnak köszönhetően rekordgyorsan elkészült az első COVID-19 elleni oltóanyag tesztváltozata, szakértők továbbra is azt állítják, hogy 2022-nél előbb nem lehet majd élesben alkalmazni. Addig, amíg ez az áttörés eljön, fontos, hogy megfelelően védekezzünk a koronavírus ellen. Erre pedig a WHO ajánlása szerint a leghatásosabb módszer a rendszeres és alapos, szappanos kézmosás. Illetve egyre többen vannak, akik a kézfertőtlenítő szerekre esküsznek. Az utóbbi két hétben például itthon is annyira megnőtt a kereslet ezekre a termékekre, hogy a gyógyszertárak, drogériák kezdenek kifogyni. Sokan úgy vélik ugyanis, hogy egy olyan hétköznapi tevékenység, mint a kézmosás nem jelenthet valóban hatásos védelmet a világszerte terjedő járvány ellen.

Mi a különbség a kézmosás és kézfertőtlenítő között?

A szappanos kézmosás alapvető lényege, hogy eltávolítsa a kezeken megtapadt kórokozókat, míg a fertőtlenítő szerek elpusztítják azokat. Ez alapján azt gondolhatnánk, hogy utóbbi sokkal hatásosabb, ám ez nem feltétlenül igaz. A kézfertőtlenítő gélek hatóanyaga általában az alkohol, legalább 60 százalékban kell ezt tartalmazniuk, hogy kellőképpen felvegyék a harcot a baktériumok és vírusok ellen. Ám még ez sem garancia arra, hogy minden kórokozót képesek megölni. Vannak ugyanis olyan mikroorganizmusok, amelyek ellen nem hatásosak, vagy bizonyos idő után rezisztenssé válnak. Ezenkívül egészségügyi szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy ha nem tartjuk be a kézfertőtlenítő szerek használati útmutatását (például nem várjuk meg, amíg megszárad), nem kellő mennyiséget és nem elég alaposan oszlatunk el a kezünkön, azzal jelentősen rontunk a hatásfokukon.

Tévedés, hogy a kézfertőtlenítők minden kórokozót képesek elpusztítani. Fotó: Getty Images

A kézmosásnak is vannak szabályai

Természetesen a kézmosás is csak akkor biztosít elégséges védelmet, ha megfelelően végezzük. Ezt pedig korábbi felmérések szerint meglepően sokan elhanyagolják. A WHO ezért közzétett egy útmutatót, ami részletesen bemutatja, milyen lépéseket kövessünk minden egyes alkalommal. Ha biztosra akarunk menni, használhatunk antibakteriális szappant, ám a hagyományos változatok is hatásosak.

A kézfertőtlenítő is jó szolgálatot tehet bizonyos helyzetekben, például útközben, mikor nincs lehetőségünk kezet mosni. A házi készítésű szerektől azért óva intenek az orvosok. Az íróasztalunkon is tarthatunk egyet készenlétben, ha nem szeretnénk minden tüsszentés, köhögés után kirohanni a mosdóba. Ám fontos, hogy használata után kivárjuk az előírt száradási időt, addig ne nyúljunk semmilyen eszközhöz. És mivel az alkoholtartalmú termékek erősen szárítják a bőrt - így rontják annak természetes védekező funkcióját -, ne felejtsük el naponta többször bekrémezni a kezünket.

Forrás: New York Post