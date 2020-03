WHO: példátlan fenyegetés a koronavírus

"Példátlan fenyegetést jelent a koronavírus. Mindez ugyanakkor példátlan lehetőség, hogy összefogjunk egy közös ellenséggel, az emberiség ellenségével szemben" - hangoztatta a WHO főigazgatója.

Mit kell tennünk?

Mint mondta, a legfontosabb, hogy minden ország átfogó intézkedéseket kell vezessen be, hogy megakadályozzák a koronavírus további terjedését, és meg kell próbálni lenyomozni afertőzésútját. "Ha nem teszik ezt, a fertőzési láncolatok alacsonyabb szinten tovább folytatódnak, és egyszerre csak ismét felbukkannak, amint a társadalmi távolságtartásra vonatkozó intézkedéseket feloldják" - hangsúlyozta. A tesztelési és nyomkövetési stratégiának kell elsőbbséget élveznie minden országban - tette hozzá.

A koronavírus elleni esetleges gyógymódok és oltóanyagok kidolgozásának felgyorsítására a WHO és partnerszervezetei egy több országot átfogó tanulmányon dolgoznak az eddig még nem kipróbált kezelések elemzése és összehasonlítása érdekében.

Nagy bajt okoz a járvány

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint koronavírus-járvány világszerte 24,7 millió munkahely megszűnéséhez vezethet, ha a kormányok nem lépnek fel összehangoltan a járvány gazdasági kihatásaival szemben. De ha sikerül nagyszabású munkahelyvédelmi, gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő intézkedéseket végrehajtani, akkor a munkanélküliek száma "mindössze" 5,3 millióval gyarapíthatja a globálisan tavaly nyilvántartott 188 millió munkanélküli számát. Összehasonlításképpen megjegyezték, hogy a 2008-as gazdasági világválság következtében 22 millióval emelkedett a munkanélküliek száma.

Korlátozzák a gyógyszervásárlást

A koronavírus okozta helyzet miatt az emberek nemcsak az élelmiszerboltokat rohanták meg pánikszerűen, hanem a gyógyszertárakat is. Épp ezért Svájcban már korlátozták, hogy bizonyos gyógyszerekből egy ember mennyit vehet egyszerre. A kormányzat utasítása szerint már csak fejenként egy dobozt lehet vásárolni a vényköteles gyógyszerekből, illetve aszpirinből, paracetamolból, köhögéscsillapítókból, ibuprofenből és diclofenacból is. Különleges szabályozás vonatkozik azonban a krónikus betegségebken szenvedőkre: ők kivételt képeznek, és orvosi vénnyel két hónapra elegendő gyógyszert szerezhetnek be.

