Orbán: szankció vár arra, aki nem kéri a 2. oltást

Az adatok szerint nagyon sok olyan magyar állampolgár van, aki nem jelent meg a második koronavírus-oltásra kijelölt időponton. Ezért arról döntött a kormány, hogy akinek már lejárt a második dózis beadásának határideje, azt törlik a védettek listájáról, vagyis érvénytelenítik a védettségi igazolványát - jelentette be a csütörtöki kormányinfón Orbán Viktor miniszterelnök. Ez tehát azt jelenti, hogy aki nem kéri a második oltást, az nem fog tudni bemenni azokra a helyekre, amelyek csak védettségi igazolvánnyal látogathatóak.

Egy nő megkapja a koronavírus elleni oltóanyag második adagját.

Fotó: MTI/Komka Péter

"Legyűrtük a 3. hullámot"

A miniszterelnök a hazai koronavírus-járvány alakulásával kapcsolatban elmondta, az új fertőzöttek száma egyre gyorsuló ütemben csökken, és "nagyon mélyre", 1,32 százalékra süllyedt a pozitív tesztek aránya. "Magabiztosan azt mondhatjuk, hogy a harmadik hullámot már legyűrtük" - jelentette ki Orbán.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy az új típusú koronavírus okozta járvány "nem általánosságban véve ért véget, hanem csak azok számára, akik beoltották magukat". A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy az oltatlanok továbbra is veszélyben - bizonyos egészségügyi állapot esetén akár életveszélyben is - vannak.

Olthatják a 12-16 éveseket

A kormány a szerdai ülésén a serdülők COVID-19 elleni vakcinázásával kapcsolatban is döntött. A miniszterelnök közölte, hogy engedélyezik a 12-16 évesek beoltását is, külön oltási kampányt azonban nem szerveznek ennek a korosztálynak. Egyébként a kiskamaszok is a korábban megszokott módon tudnak regisztrálni és időpontot foglalni - jegyezte meg Orbán Viktor.

