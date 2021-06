Post-COVID: a megfertőződött gyerekek felét érinti

Néhány hete nyílt meg a Bethesda Gyermekkórház post-COVID ambulanciája a 18 év alatti betegek számára. Az intézmény - előzetes bejelentkezéssel - az egész ország területéről fogadja a maradványtünetekkel küzdő kiskorúakat. Mint kiderült, nagy szükség is van erre az ellátásra, ugyanis egyes becslések szerint a koronavírus-fertőzésen átesett gyerekek fele érintett lehet - derült ki az RTL Klub Híradójának egyik riportjából.

Egy 4 éves gyermek volt eddig a legfiatalabb páciens a Bethesda post-COVID ambulanciáján. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ezek a leggyakoribb maradványtünetek

A fáradékonyság, a fejfájás, a szédülés, a mellkasi panaszok, a terhelésre jelentkező fáradás, a nehézlégzés és a fulladás is a COVID-19 leggyakoribb maradványtünetei közé tartozik. De Jakab Eszter gyermekgyógyász szakorvos szerint a hasfájás, a hasmenés, a fogyás, a tanulási és koncentrálási zavarok, valamint szag- és ízvesztés is gyakori szövődmény a gyereknél. A szakember szerint egyes esetekben neurológus, gasztroenterológus, pulmonológus és kardiológus bevonására is szükség lehet a páciens kezeléséhez, de pszichiáterek és szakpszichológusok segítségét is gyakran kérni kell.

Alapos kivizsgálás vár mindenkire

Az RTL Klub egy 16 éves kamasszal is beszélt. A fiatal lány még októberben esett át a koronavírus-fertőzésen, azóta küzd maradványtünetekkel. Elmondása szerint a sósabb ételeknél és a húsoknál rossz ízt érez, de a parfümöknek sincs már olyan kellemes illata, mint korábban. Emellett sokat fogyott is, illetve koncentrációs nehézségei vannak, ezért ment el a Bethesda post-COVID ambulanciájára, ahol egyebek mellett EKG, véroxigénszint-mérés és vérvétel is várt rá. Ahogy őt is, az összes beteget a tünetek alapján, egyénre szabottan vizsgálják ki, hogy minél teljesebb képet kapjanak a fennmaradó szövődményekről.

