Koronavírus: enyhe javulás jöhet itthon

A 15. héten elvégzett vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy legtöbb városban stagnál vagy enyhén csökken a szennyvízben az új típusú koronavírus koncentrációja. Azonban Miskolc esetében további növekedést mértek - számolt be róla az NNK.

Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a járvány lassításában.

Képünk illusztráció

Budapesten, Egerben, Kaposváron, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben továbbra is az átlagosnál magasabb a koronavírus-koncentráció. Ugyanez igaz az öt vizsgált Budapest-környéki településre, vagyis Tökölre, Biatorbágyra, Szigetszentmiklósra, Budakeszire és Százhalombattára is. Alacsony koncentrációt és egyértelmű csökkenést jelenleg egyedül Debrecenben figyeltek meg. A mért koncentrációk egyébként továbbra is jelentősen meghaladják a harmadik hullám előtti értékeket, ami azt jelzi, hogy az aktív fertőzöttek száma továbbra is magas, így még mindig számos tünetes és tünetmentes személy üríti a vírus örökítőanyagát.

Forrás: NNK

Mit tehetünk?

Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a koronavírus-járvány lassításában. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Emellett továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak.

Tartsuk be a legalább másfél méteres szociális távolságot, ahol pedig ez nem megoldható, ott viseljünk az orrot és a szájat is eltakaró maszkot. A jogszabályban előírt helyeken se feledkezzünk meg a maszk viseléséről, valamint ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra is. Ezeket betartva meg tudjuk fékezni az új típusú koronavírus közösségi terjedését. Az NNK továbbá azt javasolja, hogy aki teheti, éljen a védőoltás lehetőségével.

