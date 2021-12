Koronavírus: csak látszólag csökkent a lélegeztetett betegek száma

Kedden a hivatalos közlés szerint 513 koronavírus-fertőzöttnek volt szüksége lélegeztetésre, az RTL Klub Híradójával azonban azt közölte a Koronavírus Tájékoztatóközpont, hogy ez a szám csak a lélegeztetőgépen lévő betegeket takarja, további 471-en pedig légzéstámogatásra szorulnak. A lélegeztetésnek ugyanis két módja van: az egyik úgynevezett invazív, azaz gépi lélegeztetés, amely intubálással és altatással jár, a másik, nem invazív ellátás esetén pedig a beteg részben magától lélegzik, például oxigénmaszk segítségével.

Az idei év szava is a járványhoz kapcsolódik.

Az új adatközlési módszer már csak az előbbi kategóriába eső eseteket tartja (513) számon, miközben a régi módszer szerint ennek csaknem duplája (984) lenne a keddi adat. Az RTL közlése szerint utoljára áprilisban volt ilyen magas ez a szám.

h i r d e t é s

Hétfőtől megváltozott a hazai kórházak adatszolgáltatási módszere.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Így lehetetlen összehasonítani az adatokat

A híradónak nyilatkozó biosatisztikus, Ferenci Tamás felháborodott a változtatáson, és különösen problémásnak gondolja azt, hogy így most lehetetlen lesz összehasonítani a korábbi adatokat a jelenleg is tomboló, negyedik járványhullám adataival. "Azt nem lehet megcsinálni, hogy egy mutatót felüldefiniálunk, és ugyanaz a mutató holnaptól már nem ugyanazt jelenti, mint amit ma jelentett" - fogalmazott, hozzátéve, hogy ez a változtatás arra is rávilágított, hogy egészen idáig az emberek nagy része rosszul gondolta, hogy mit takar az a kategória, hogy "lélegeztetőgépen lévő betegek száma". Ez azonban véleménye szerint nem az emberek hibája, hanem azé, hogy eddig tulajdonképpen senki sem definiálta pontosan, hogy mit értenek ez alatt. Úgy véli, hogy ez egyébként a magyar adatszolgáltatásra általánosan is jellemző.

A szakértő szerint könnyen orvosolható lenne a probléma: egyszerűen csak meg kellene adniuk - immár külön - a nem invazívan lélegeztetett betegek számát is. "Összeadva a kettőt kapnánk egy újabb mutatót, ami összevethető a korábbi adatokkal" - magyarázta. A riportból azonban kiderült, hogy a Koronavírus Tájékoztatóközponttól arra a kérdésre már nem válaszoltak, miszerint a jövőben nyilvánosságra hozzák-e rendszeresen mindkét adatot. Így aztán még az eddigieknél is kevesebb információnk lehet a súlyos állapotú COVID-betegekről.

Az oltási akció kezdete óta már 15 ezer 12-17 éves oltását kérték a szülők.