Oltási akcióhetek: rengeteg kamasz is kérte a vakcinát

A friss adatok szerint a tizedik napja tartó oltási akcióban eddig összesen 886 ezren kaptak oltást, közülük 725 ezren már a megerősítő harmadik oltást kérték, de 108 ezer, eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy beadatja magának az első adagot. A kormányzati tájékoztatásból az is kiderült, hogy az oltási akció kezdete óta már 15 ezer 12-17 éves kamasz oltását kérték a szülők. Közülük 11 ezren az első oltásra érkeztek, csaknem ezren pedig a megerősítő harmadik oltást is felvették.

Beoltanak egy fiatal férfit a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Balázs Attila

Mit tegyen a szülő?

Mint írták, amennyiben a szülő szeretné 12-17 éves gyermekét beoltatni a koronavírus ellen, megteheti azt a most zajló oltási akcióhéten is, akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül. Az oltáshoz azonban szükség lesz egy szülői hozzájáruló nyilatkozatra, amelyet kinyomtatva, kitöltve és aláírva vigyen magával az oltakozni vágyó kamasz. A dokumentumot innen lehet letölteni.

Egyébként a 18 év alatti korosztálynak is elérhető a megerősítő, harmadik oltás is. Ezt különösen a krónikus betegséggel küzdő, kockázati csoportba tartozó fiataloknak ajánlják. A szülőknek ebben az esetben érdemes a gyermek kezelőorvosával, gyermekorvosával konzultálni - figyelmeztettek.

Így áll most a kamaszok átoltottsága

A 16-17 éves korosztály oltása május közepén kezdődött, átoltottságuk jelenleg 57 százalékos. A 12-15 éves korosztály oltása egy hónappal később indult, átoltottságuk azóta 38 százalékot ért el. A kamaszok COVID-19 elleni immunizálása érdekében a tanév elején célzott oltási akciót is szerveztek az iskolákban. A 18 év alatti korosztályt a jelenlegi hatósági engedélyek alapján csak Pfizer vakcinával lehet oltani.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) múlt héten jelentette be, hogy engedélyezi az 5-11 évesek oltást is a Pfizer-vakcinával. Magyarország készen áll ennek a megszervezésére is, a kormány ugyanis lekötött gyermekek oltására való vakcinákat - az első ilyen szállítmány december 21-én várható. A gyermekek oltási kampányának előkészítését az oltási munkacsoport már megkezdte, a tudnivalókról időben tájékoztatást kapnak a szülők - közölték.

A COVID-19-betegek gyógyulási esélyeinek javítása érdekében vérplazmaadásra kéri az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) azokat, akik a negyedik járványhullámban átestek koronavírus-fertőzésen.