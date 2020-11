Koronavírus: aggódnak a tesztelésbe bevont medikusok

Néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára levelet küldött a HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) vezetőinek, amelyben az állt: vége az önkénteskedés időszakának, és kezdődik a vezénylés - írja a hvg.hu. A lap kiemelte, Bódis szerint a szűrőcsapatok egy sofőrből, egy adminisztrátorból és két orvos-, egészségtudományi képzést folytató hallgatóból fognak állni. A medikusokon kívül beszállnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem diákjai is, akik sofőrként segítik a munkát, illetve adminisztrációs feladatokat is kaphatnak (előbbiek esetében nem lesz kötelező a részvétel). Ugyanilyen segítő munkára várt jelentkezőket korábban a Szegedi Tudományegyetem is, ott múlt hétig a medikusokkal együtt 500-an jelentkeztek.

"Ennyi pénzért nincs olyan, aki ezt bevállalná"

Bár egyelőre nem tudni, hány orvostanhallgatót fognak berendelni, az biztos, hogy bevonják őket a tanárok, óvodai és bölcsődei dolgozók tesztelésébe, a munkára pedig oktatóvideókkal készítik majd fel őket. Bódis József azt ígérte, az orvostanhallgatók a teljes ellátáson túl napi ötezer, hétvégén hétezer-ötszáz forintot kapnak ösztöndíj formájában.

Több diák is azt mondta, az önkéntesen végzett munka után is ígértek nekik fizetséget, azonban ezt az összeget még nem kapták meg. Beszámolóik alapján az egyetemek gyakorlata eltérő volt: Pécsen állításuk szerint óradíjat, míg a Semmelweis Egyetemen (SE) öt napért két kreditpontot, utána pedig ötezer forintos napidíjat ígértek. Az SE egyik diákja, Ábel azon a véleményen van, hogy ez ebben a formában egy vicc: "csinálhatnák ezt a járványügyi helyzet miatt sajnálatosan munkanélkülivé vált emberek is, de ennyi pénzért nincs olyan, aki ezt bevállalná. Nem az a legnagyobb baj, hogy ingyen dolgozunk, mert van olyan, hogy szüksége van ránk a rendszernek, de hét nap után napi ötezer forint megalázó 8-12 órás munkákért".

Mivel az önkéntesség nem bizonyult elégnek, most már kötelezhetik a medikusokat arra, hogy koronavírusteszteket végezzenek. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Nagy a bizonytalanság

Azzal kapcsolatban is sok a kérdőjel, hogy elindult-e már a vezénylés, kedd délutánig több diák nem kapott erről hivatalos tájékoztatást. Egyedül a pécsiek tűntek kivételnek, akik valamiféle tájékoztatót már kaptak, ám vannak kérdéseik, amikre még mindig várják a választ. "Mindig szívesen segítünk, és ki segítsen, ha nem mi, de a vizsgaidőszakunkat és a képzésünket féltjük. Várunk valamiféle reakciót az egyetemtől, ígéretet kaptunk rá, hogy ez hamarosan megtörténik" - mondta a hvg.hu-nak a pécsi orvosi egyetem hallgatója, Áron.

A Debreceni Egyetemen tanuló Heni még nagyobb bizonytalanságról számolt be. "Egyelőre kevés infónk van a vezénylésről, mindenki meg van ijedve kicsit: nekünk most előrehozták a vizsgaidőszak kezdetét, ilyenkor nyilván senki nem szeretne dolgozni menni. Más egyetemekről érkeztek olyan információk, hogy ha valakit kivezényelnek, azt figyelembe veszik a vizsgán, és meg is lesz hosszabbítva az időszak" - így a lány, aki hozzátette: néha örülnének, ha az emberek látnák, hogy az orvosok, illetve mentősök mennyit dolgoznak, így elkerülhetetlen, hogy legyenek hibák, csúszások. "Napi több száz mintavételi kérés érkezik be a központba, amit másnap teljesíteni kéne, ilyenkor nyilván már nem tudnak odatelefonálni az összes beteghez, hogy mikor érkezünk pontosan. Emiatt sok negatív visszajelzést kaptunk" - magyarázta Heni.

Ábel szintén úgy vélekedik, az emberhiány a legnagyobb gond, mert az egyetem és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is nagyon segítőkészek. "A legnagyobb gond ezzel az, hogy az utolsó pillanatban lett mindenki értesítve, mind az egyetem, mind az OMSZ, mi pedig főleg. Szerda este 8 körül kaptuk az értesítést, hogy másnap reggel várnak minket a Dévai utcában. És ez sajnos látszik is, hiába végez tőlünk a behívott százhatvanból száz-száztíz ember munkát, a felkészületlenség miatt vannak fennakadások."

