Koronavírus: alig győzik a mentők a teszteket

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. szeptember 8. 14:24 Módosítva: 2020. szeptember 8. 14:34

Egyre több hazai szakértő figyelmeztet arra, hogy a koronavírus-járvány felfutása miatt növelni kellene a tesztelési kapacitást, valamint az ingyenes szűrés elérhetőségi feltételeinek enyhítését is elengedhetetlennek tartják. A mentőkön viszont már most is nagy a nyomás.

