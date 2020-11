Koronavírus: most dől el, milyen lesz a karácsony

A koronavírus második hullámának lassítása érdekében Európa legtöbb országában szigorú korlátozásokat vezettek be. Ahogy közeledünk a december felé, úgy érzik a különböző szolgáltatószektorok is egyre égetőbbnek a korlátozások enyhítését, hiszen ha minden így marad, a karácsony előtti hetekben komoly bevételkieséssel számolhatnak. A CNBC cikkében az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja, a JPMorgan elemzői jártak utána annak, van-e esély rá, hogy karácsonyig újra nyithat majd Európa.

Van esély az enyhítésre, ha fegyelmezettek vagyunk

Az Európai Unió két legnagyobb gazdasága, a német és a francia is komoly szigorításokat vezetett be az emberéletek megóvása érdekében, illetve az éppen kilépését intéző briteknél is súlyos a helyzet. A tervek szerint Németországban november végéig, Franciaországban december elsejéig, az Egyesült Királyságban pedig december másodikáig vannak érvényben a jelenlegi korlátozások.

A korlátozásoknak az ünnepek felé közeledve egyre komolyabb gazdasági következményei lehetnek. Fotó: Getty Images

"Tekintettel a decemberben zajló hatalmas gazdasági és társadalmi aktivitásra, a gazdaság minden szereplőjének fontos lenne tudni, hogy a jelenlegi határidők tarthatóak-e" - mondta David Mackie, a JPMorgan közgazdásza. Hozzátette: az ő számításaik szerint tarthatóak, és bizakodnak abban, hogy a karácsony közeledtével megkezdődhet egy óvatos nyitás. Az elemzésükhöz a tavaszi lezárások alkalmával szerzett tapasztalatokat összegezték és úgy látják, hogy a mostani, szigorú intézkedések elégségesek lehetnek a járvány lassításához.

Persze nehéz összehasonlítani a járvány első és második hullámát, az előbbi ugyanis Európa számos országát - például Magyarországot is - sokkal enyhébben érintette. Kérdés az is, hogy a tavasszal még fegyelmezetten és szabálykövetően viselkedő lakosságot milyen mértékben fárasztották ki az utóbbi hónapok húzd meg-ereszd meg járványkezelési stratégiái. A banki elemzők ugyanakkor bíznak benne, hogy a szigorú korlátozások pozitív hatásait már a következő hetekben láthatjuk.