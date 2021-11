Koronavírus: a harmadik oltás ezért fontos

Koronavírus: ilyen lehet itthon a negyedik hullám.

Magyarországon már augusztus óta van lehetőség a harmadik koronavírus-oltás beadatására, így a csaknem 6 millió oltottból 1 millió 369 ezren meg is kapták az emlékeztető dózis. Így ők már jelentősen védettebbek a COVID-19-betegség súlyos lefolyása ellen és ez nagyban segíti a védekezést a járvány negyedik hullámában - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Pfizer-vakcinával töltött fecskendők egy miskolci oltóponton.

Fotó: MTI/Vajda János

Meg kell erősíteni a védettséget

Az ismétlő oltás azért fontos, mert a védőoltás után kialakuló védettség néhány hónap elteltével gyengül - mindegyik vakcina esetében. "Javasoljuk, hogy aki elmúlt 18 éves, és már több mint 4 hónapja vette fel korábbi oltását, jelentkezzen az ismétlő harmadik oltásra is" - írták a kormányzati tájékoztató oldalon. Az emlékeztető oltás beadását kérhetjük háziorvosunktól, vagy időpontot is foglalhatunk az interneten valamelyik kórházi oltópontra.

Jön az oltási akcióhét

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet szerveznek, amelynek keretében a kórházi oltópontokon előzetes időpontfoglalás nélkül is beadathatjuk magunknak nemcsak az első, hanem akár a harmadik oltás is.

Az ismertetőben hangsúlyozták azt is, hogy a legnagyobb veszélyben továbbra is a beoltatlanok vannak. Őket arra kérik, hogy saját életük és egészségük védelme érdekében mielőbb oltassák be magukat, hiszen a vakcina jelenti a legerősebb védelmet a COVID-19 ellen.

Hétről hétre egyre több gyereknél mutatják ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon, és a korábbi hullámokkal ellentétben már a kicsik sem feltétlenül ússzák meg tünetek nélkül a betegséget. Súlyos esetekről azonban egyelőre nem számoltak be.