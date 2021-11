Koronavírus: oltási akcióhetet tartanak a hónap végén

Megemelt oltási kapacitással, akár időpontfoglalás nélkül is várják majd az oltakozni vágyókat a kórházak november végén. Az oltási akcióhéthez 101 megyei és városi kórház csatlakozott, az oltópontokra 7 és 19 óra között lehet érkezni - olvasható a kormányzati tájékoztatóban. A kampány egyébként nemcsak az oltatlanokat célozza meg, hanem azokat is, akik még nem kapták meg második koronavírus-oltásukat, vagy a harmadik dózis beadatását fontolgatják. (A felhívásban úgy fogalmaztak, hogy mindenkinek ajánlott a harmadik oltás, aki elmúlt 18 éves, és már több mint 4 hónap eltelt a legutóbbi oltása óta.)

Beoltanak egy fiatalt a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Nem kötelező időpontot foglalni

A november 22-e és 28-a közötti akcióhéten akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet érkezni az oltópontokra. Ebben az esetben az oltás érkezési sorrendben történik, és a regisztráció nélküli személyeket a helyszínen veszik majd nyilvántartásba. Ehhez egy formanyomtatvány kell majd kitölteniük az érintetteknek. A kórházi oltópontokon egyébként 5 féle koronavírus-vakcina áll majd rendelkezésre: a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, a Janssen és a Sinopharm oltóanyaga.

Az oltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben

A kormányzati tájékoztatóban azt is írták, hogy az új típusú koronavírus most terjedő delta variánsa az oltatlanokra a legveszélyesebb, náluk ugyanis súlyos COVID-19-megbetegedést képes okozni. A legfontosabb tehát az, hogy a még be nem oltott személyek mielőbb immunizálva legyenek.

A beoltottaknak egyébként kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg. "Természetesen az oltási akcióhét előtt és után is fel lehet venni az első oltást" - fűzték hozzá.

Még akkor is 25 százalék esély van arra, hogy a családtagok megfertőzik egymást az új típusú koronavírussal, ha az egy háztartásban élők minden tagja megkapta a védőoltást.