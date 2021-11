Egyre több gyereket vesz célba a koronavírus

A tanévkezdés előtt kezdődött a 12 év felettiek iskolai oltási kampánya. Azonban az oltatlan 12-18 évesek között, illetve a még nem oltható 12 év alattiak körében is egyre több a koronavírus-fertőzött - hangzott el az RTL Klub Híradójában. A tévécsatornának Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke úgy nyilatkozott tapasztalatairól, hogy a kiskorúaknál ráadásul most a korábbinál súlyosabb tünetekkel jelentkezik a fertőzés.

"Az előző hullámokban sokkal gyakoribb volt az, hogy a tünetes illetve igazoltan COVID-os szülők gyermekei vagy nem mutattak tünetet, vagy csak egészen enyhe tüneteket mutattak. Ehhez képest most az az első benyomás, hogy sokkal többször jelentkezik a gyerekeknél is tünetekkel a koronavírus-fertőzés" - magyarázta a szakértő.

Már a kicsik sem feltétlenül ússzák meg tünetek nélkül a betegséget.

Egyre több kiskorú kerül kórházba is

A riportban arra is kitértek, hogy a Bethesda Gyermekkórházban is megugrott a fertőzött gyerekek száma. Az intézmény igazgatója, Velkey György szerint az elmúlt másfél év karanténos időszakai miatt a megszokottnál jóval kevesebb kórokozóval találkoztak a gyerekek, ami jelentősen növelte a mostani szezonban a megbetegedés kockázatát. Ahogy a kicsik visszatértek a közösségbe, a szezonális légúti betegségek mellett egyre több gyereknél jelentkeztek a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetek is.

"Koronavírusos betegeink is vannak az egész gyerekgyógyászati rendszerben, és talán azt mondhatom, hogy nagyobb számban" - mondta Velkey. Hozzátette, súlyos COVID-betegek ezidáig szerencsére nem jelentkeztek az intézményben, azonban elég gyakran derül ki, hogy az új típusú koronavírus áll az olyan általános tünetek hátterében, mint a fulladás, torokfájás, fejfájás, hányás és hasmenés.

A 12 év alattiakat is oltani kellene

Zacher Gábor sürgősségi szakorvos pedig arról beszélt az RTL-nek, hogy amint engedélyezi az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) az 5-11 évesek COVID-19 elleni immunizálását is, itthon is el kellene kezdeni ezen korosztály oltását. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy még a csecsemők között is egyre gyakrabban jelenik meg a koronavírus-fertőzés.

