Koronavírus: 3 új fertőzött Magyarországon

A koronavirus.gov.hu oldal tájékoztatása szerint mindhárman az elsőként diagnosztizált iráni betegekhez kapcsolódó járványügyi kontaktuskutatás során kerültek a népegészségügyi hatóság látókörébe. Az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendnek megfelelően az ő esetükben is haladéktalanul megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás. A népegészségügyi hatóság kikérdezi őket is, ahogy minden egyes fertőzöttet, hogy az elmúlt két hétben - a kórházba bekerülésük idejét is figyelembe véve - hol és kikkel álltak szoros kapcsolatban.

Mentőápoló védőmaszkban az Országos Mentőszolgálat Mohács utcai állomásán 2020. március 10-én. Fotó: MTI Fotószerkesztőség

Velük együtt Magyarországon eddig 12 új koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 3 magyar állampolgár, 8 iráni, 1 brit. A magyarok közül egy 70 éves, egyébként is beteg férfi állapota a legsúlyosabb, ő a legfrissebb hírek szerint már nincs eszméleténél.

Az aktuális adatok szerint 62-en vannak karanténban hazánkban, és eddig 362 koronavírus-tesztet végeztek el. További tájékoztatás az operatív törzs szokásos kora délutáni ülése után várható.

"Akár hat hétig is eltarthat a gyógyulás a koronavírusból" - mondta dr. Mike Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Egészségügyi Vészhelyzeti Programjának ügyvezető igazgatója.