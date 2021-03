Koronavírus: 194 beteg hunyt el itthon

Szlávik szerint ez az oka, hogy egyre több a fertőzött - a részletekről korábbi cikkünkben olvashat.

A koronavirus.gov.hu szerint 10 625 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 571 596 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 194 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 262 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 369 998 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 183 336 főre emelkedett. 10 652 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1273-an vannak lélegeztetőgépen.

Oltáshoz készíti elő egy ápoló a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináját a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetben. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Folyamatos az oltás

A hivatalos tájékoztató oldalon arról is szólnak, hogy az oltás folyamatosan zajlik, a beoltottak száma 1 563 242 fő, ebből 474 891 fő már a második oltását is megkapta. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. A hétvégén is folyamatos az oltás, a hétvégén is oltó háziorvosok kiegészítő díjazásban részesülnek. A következő napokra a háziorvosoknak átlagosan 10 fő oltására elég AstraZeneca-vakcina jutott, további 44 fő idős embert tudnak kórházi oltópontra szervezni, ahol Szputnyik- és Pfizer-vakcinákkal oltanak.

h i r d e t é s

Meghosszabbított korlátozások

Mivel a járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk - a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma -, a kormány március 22-től újabb egy héttel meghosszabbította a jelenlegi korlátozásokat.

28 ezer forint lesz a magán oltóközpontban a Pfizer-vakcina - olvassa el a témában írt cikkünket ide kattintva!