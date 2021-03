Pfizer-vakcina: 28 ezer forint lesz a magán oltóközpontban

"Ha ön az állami oltási sorban nem kiemelt személy (egészségügyi vagy szociális dolgozó, illetve 65 évnél idősebb), akkor komoly esély van rá, hogy elsőként tőlünk szerezhet majd oltást, főleg, ha már most jelentkezik - az érkező vakcinákat ugyanis az előfoglalóknak fogjuk beadni először, a jelentkezés sorrendjében" - olvasható a Nemzetközi Oltóközpont honlapján. A Privátbankár.hu cikke szerint a vakcinákra 5000 forintért regisztrálóknak a napokban küldött levelet a magáncég, amelyből kiderült: még legalább két hónapot kell várni az ügyfeleiknek az oltásra, amiért mindennel együtt 28 ezer forintot kell majd fizetni.

Legalább két hónapot kell várni az oltásra

A magáncég ellen a vakcinaelőfoglalás miatt korábban fogyasztóvédelmi eljárás is indult, a körlevél szerint azonban mindent rendben találtak az első körben, amit most újabb vizsgálat követ a fogyasztóvédelmi főosztályon. A kormányhivatal tegnapi bejegyzése szerint azt vizsgálja, hogy a Nemzetközi Oltóközpont Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat-e azzal, hogy pénzért előjegyzést vesz fel, valamint a honlapján elhelyezett oltással kapcsolatos tájékoztatások teljes körűek és valósak-e.

Legalább két hónapot várhat, aki magánúton jutna vakcinához. Fotó: Getty Images

Emellett a kormányhivatal adatszolgáltatásra is kötelezte a céget, amelynek nyilatkoznia kell arról, hogyan és kitől kívánja megvásárolni a vakcinát és azokat várhatóan mikor adja be a honlapra regisztrált ügyfeleiknek. A levélben a Nemzetközi Oltóközpont azt írta: mind az öt, Magyarországon engedélyezett vakcina előállítójával tárgyalnak, azonban becsléseik szerint még legalább 2 hónapot várniuk kell az ügyfeleiknek. Mint írták, a vakcinák ennél korábban is megérkezhetnek, azonban elfogadhatatlan lenne etikai szempontból rizikócsoportba nem tartozó fiatalokat és középkorúakat oltani mindaddig, amíg a magasabb kockázati csoportba tartozók vakcinára várnak.

Az oltások költségéről is árult el részleteket a levél. Eszerint a Pfizer-BioNTech vakcina mindkét oltásának beadásáért a már befizetett ötezer forinton felül 23 ezer forint fizetendő. Így az előregisztrációs díjjal együtt, összesen 28 ezer forintot kell fizetnie, aki a magáncégen keresztül szerezné be a védettséget biztosító, két oltást. Ez az Mfor.hu korábbi cikke szerint több mint duplája annak a körülbelül 12 ezer forintos összegnek, amennyiért az Európai Unió szerzi be a Pfizer-BioNTech oltóanyagát.

A cég a honlapján azt írja: az előfoglalás nem jár semmilyen kockázattal, ha ugyanis bármilyen okból mégis máshonnan szerez az ügyfél oltást - vagy akár csak egyszerűen mégsem akarja beoltani magát - minden kérdés nélkül, garantáltan visszaadják a teljes befizetett összeget.