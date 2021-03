AstraZeneca-vakcina: a WHO erre szólított fel

"Felszólítjuk az országokat, hogy továbbra is használják ezt a fontos, COVID-19 elleni védőoltást" - közölte genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. A főigazgató az után beszélt erről, hogy a WHO Globális Vakcinabiztonságossági Tanácsadó Bizottsága (GACVS) közleményben állapította meg: az AstraZeneca COVID-19 elleni oltásáról rendelkezésre álló adatok nem utalnak megnövekedett vérrögképződési körülményekre. A szakértői bizottság közölte, hogy továbbra is folytatja a vizsgálódást bármilyen mellékhatás esetében.

A kép illusztráció, forrás: Getty Images

"Nagyobbak az előnyei, mint a kockázatai"

Tedrosz szerint az AstraZeneca védőoltása különösen fontos, mert több mint a 90 százalékát teszi ki a COVAX keretében szállított oltásoknak. A COVAX programot a WHO és a GAVI Vakcinaszövetség vezetésével hozták létre, hogy elősegítsék a kis és közepes jövedelmű országok vakcinához jutását. "Nem kérdéses, hogy a COVID-19 halálos kimenetelű betegség, és az AstraZeneca/Oxford vakcinája segít megelőzni. Arra is fontos emlékezni, hogy maga a COVID-19-betegség okozhat vérrögöket és alacsony trombocitaszámot" - tette hozzá a főigazgató.

"Tekintettel a fertőzésekkel és a halálesetekkel szemben világszerte tapasztalt hatalmas védelmi képességére, az AstraZeneca COVID-19 elleni védőoltásának (közöttük az Indiai Szérum Intézet által gyártott Covishieldnek) továbbra is nagyobbak az előnyei, mint a kockázatai" - áll a GACVS közleményében.

Megvizsgálták az adatokat

A 12 szakértőből álló bizottság, amely kedden és csütörtökön tartott virtuális ülést, megvizsgálta az európai, nagy-britanniai, indiai, valamint a WHO globális adatbázisában található adatokat. "Bár igen ritka és egyedülálló, alacsony trombocitaszámmal társult tromboembólai történéseket - így agyi vénás sinus-thrombosist (CVST, a stroke igen ritka formája) - jelentettek Európából az AstraZenecával való oltás után, nem biztos, hogy ezt az oltás okozta" - áll a közleményben.

Egy 27 éves ápolónő meghalt, miután beoltották

Csütörtökön az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vélte úgy, hogy az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett védőoltás "biztonságos és hatásos". A georgiai egészségügy-minisztérium pénteken bejelentette, hogy a továbbiakban csak jól felszerelt egészségügyi központokban oltanak AstraZenecával, miután egy 27 éves ápolónő meghalt, miután beoltották. A belügyminisztérium közölte, hogy vizsgálatot indítanak, miután az ápolónő, aki megkapta az AstraZeneca oltását és (allergiás) anafilaxiás sokkot kapott, pénteken elhunyt - írta a RIA orosz hírügynökség.

