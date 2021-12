Koronavírus: 10 év alattiak fekszenek intenzív osztályon

A Heim Pál Gyermekkórházba viszik szinte az összes olyan gyermeket, aki súlyos állapotba kerül a koronavírus-fertőzés miatt. Január óta már 50 ilyen gyereket ápoltak itt - hangzott el az RTL Klub Híradójában. A riport szerint a gyermekkórházban jelenleg is több fertőzött kisgyerek szorul intenzív ellátásra és lélegeztetésre, legtöbbjük 10 év alatti.

Jelenleg is több fertőzött gyerek szorul intenzív ellátásra és lélegeztetésre.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Nem igaz, hogy a gyerekekre nem veszélyes

A kórház főorvosa, Mészner Zsófia a Spirit FM-nek úgy nyilatkozott a napokban, hogy bár sokan azt hiszik, hogy a gyerekeknél nem alakulhat ki súlyos betegség a koronavírus-fertőzés következtében ez nem igaz. "Teljesen egészséges gyerekekben is tud súlyos változatot produkálni ez a vírusfertőzés. Jelenleg is van olyan gyerekünk, akit lélegeztetni is kell, tehát távolról sem igaz az, hogy a gyerekeknél ez kivétel nélkül mindig egy enyhe betegség" - fogalmazott a szakember.

"Nem kell félni az oltástól"

Mutatjuk, gyermekorvosok szerint miért kell beoltani a gyerekeket koronavírus ellen.

A riportban az is elhangzott, hogy Mészner Zsófia azt javasolja a szülőknek, csak akkor várjanak gyermekeik beoltatásával, ha a kicsik korábban már átestek a fertőzésen, mert így nagyjából fél évig védelmet nyújt a természetes immunválasz. Minden más esetben viszont érdemes minél előbb beoltatni a gyerekeket. "Ettől a védőoltástól most már biztosan nem kell félni. A világban a Johns Hopkins Egyetem nyilvántartása szerint már több mint 6 millárd oltás beadása megtörtént, tehát van már tapasztalat, annak ellenére is, hogy ilyen kevés idő telt el" - hangsúlyozta.

A 3. hullám sem kímélte a gyerekeket

A Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke, Gárdos László arról számolt be az RTL-nek, hogy nemcsak most, hanem már a 3. hullámban is nagyon sok (több mint 100) gyerek került intenzívosztályra a COVID-19 miatt. Mint mondta, ha egy felnőtt saját magának már megadta az esélyt a túlélésre, akkor nagyon reméli, hogy a gyerekeinek is megadja az esélyt arra, hogy kiemelten és jól tudjon védekezni a fertőzéssel szemben, hiszen a védőoltás erről szól.

Szombaton megnyílt az internetes időpontfoglaló az 5-11 éves gyerekek COVID-19 elleni oltásához. A korcsoport oltása december 15-én kezdődik, az erre kijelölt kórházi oltópontokon.