Koronavírus: 24-féle változat okoz járványt Németországban

Koronavírus, influenza és egyéb felső légúti megbetegedések miatt 7,9 millió ember dőlt ágynak az országban – írja az InfoRádió a Robert Koch Intézet (RKI) legfrissebb heti jelentése alapján. Miközben továbbra is a COVID-19 dominál, egyre inkább felzárkózik az influenza. Szakértők szerint ez abból a szempontból különösen aggasztó, hogy az influenzahullám még csak kezdeti szakaszban tart. Egy hét alatt így is megduplázódott az influenzás megbetegedések száma.

Mint arra az InfoRádió cikke rámutat, jelenleg a koronavírus 24 különböző változata kering a német lakosság körében. A fertőzések legtöbbjéért, mintegy feléért a pirola felel, amely az omikron variáns egy alváltozata. Az altípust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is figyelemmel követi, mert a korábbi változatokkal ellentétben az eddig jellemző orrfolyás, fejfájás és torokgyulladás mellett egyéb tüneteket is okoz.

Egészségügyi szakértők – akárcsak Karl Lauterbach egészségügyi miniszter – a párhuzamosan terjedő járványok veszélye miatt kiemelten javasolja a maszkviselést, különösen a zárt helyiségekben és a tömegközlekedésben. Emellett a kockázati csoportokba tartozók számára mind a COVID-19, mind az influenza elleni védőoltás – akár egyidejű – felvételét tanácsolják. Németországban eddig mintegy hárommillióan oltatták be magukat az omikron XBB.1.5 alvariánshoz igazított vakcinával. Lauterbach ezt a számot rendkívül kiábrándítónak nevezte.

Magyarországon is egyre több a beteg: terjed a koronavírus, az influenza és a közönséges nátha is.

