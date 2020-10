Influenza: erre figyelmeztet a dietetikus

Szűcs Zsuzsanna arról is beszélt, a megfelelő táplálkozással erősítettimmunrendszergyorsabban és könnyebben legyőzi a betegségeket. Mint mondta, az egészséges táplálkozást rendszeres, napi háromszori étkezéssel és a szezonnak megfelelő zöldség- és gyümölcsfogyasztással lehet megalapozni. Fontos még a rostokban gazdag élelmiszerek: gabonafélék, hüvelyesek és hagymafélék fogyasztása, amelyek a bélrendszerben élő mikrobáknak nyújtanak táplálékot, ezzel nagyban hozzájárulva az immunrendszer egészséges működéséhez - így a szakember.

A megfelelő táplálkozással erősített immunrendszer gyorsabban és könnyebben legyőzi a betegségeket. Fotó: Getty Images

Az immunrendszert ezek gyengíthetik

Az immunrendszer támogatása mellett arra is érdemes odafigyelnünk, mit ne tegyünk annak érdekében, hogy védőpajzsunkon ne keletkezzen sérülés. Kerüljük a sok stresszt, a kevés alvást, a cukros, feldolgozott élelmiszereket, valamint szokjunk le az alkoholfogyasztásról és a dohányzásról. Szintén káros lehet a túlsúly, valamint a túl kevés mozgás, és legyünk óvatosak a recept nélkül kapható gyógyszerekkel: ha sokat szedünk, az gyengítheti az immunrendszert. Végül, de nem utolsósorban a nem megfelelő higiéniai szokások is veszélyesek lehetnek (főleg most, a koronavírus-járvány idején)! Ügyeljünk a rendszeres kézmosásra és a napi legalább kétszeri fogmosásra.

Árulkodó jelek

Egyébként, ha az immunrendszerünk kezd gyengülni, azt a testünk tévedhetetlenül jelzi. Olyankor lassabban gyógyulnak a sebeink, fokozódik a gyulladásos betegségekre való hajlamunk, gyakrabban küzdünk fül- és arcüregi fertőzésekkel, folyamatos fáradtságot érzünk, és stresszes hasmenés is kínozhat minket.