A leggyakoribb tévhitek az immunrendszerről

Tévhit: Ha sok vitamint szedünk, erősebb lesz az immunrendszerünk

Az igaz, hogy a hosszú távon át fennálló vitamin-, illetve ásványi anyag hiány gyengíti az immunrendszert, és az is, hogy a szervezetünk hozzájut ezekből a szükséges mennyiséghez, akkor egészségesebbek leszünk. Ugyanakkor nincs bizonyíték arra, hogy ha több vitamint szedünk be, mint a mi a napin szükséges mennyiség, akkor ellenállóbbak leszünk a betegségekkel szemben. Hacsak valamiből nincs kifejezetten hiányunk, a nagy vitamindózisok nem erősítik az immunrendszert, ha pedig túlzásba visszük őket, akkor azzal még ártatunk is az egészségünknek.

Így működik az immunrendszer Mindnyájan tartunk a kórokozók támadásától, ezért igyekszünk mindent megtenni, hogy elkerüljük a fertőzéseket. Másfelől a szervezetünkbe jutó kórokozók horrorisztikus körülményekkel kénytelenek szembesülni, ami számunkra nagyszerű dolog. Kattintson!

Tévhit: C-vitamin szedésével meg lehet előzni a náthát

Sok ember azért szed rendszeresen C-vitamint, hogy megfázási szezonban elkerüljék a fertőzések. Sajnos kutatások szerint ennek nincs túl sok értelme, mivel a rendszeresen C-vitamint szedők között nem kisebb a megfertőződők aránya. Ami viszont jó hír, hogy a vitamin szedése a gyógyulási folyamatot bizonyítottan felgyorsíthatja.

Tévhit: Azért kapunk el betegségeket, mert gyenge az immunrendszerünk

Sajnos a legtöbb esetben már önmagában az, hogy ki vagyunk téve afertőzéslehetőségének, és különféle baktériumokkal, vírusokkal érintkezünk, önmagában elég ahhoz, hogy megbetegedjünk. Egy önkéntes kutatás során a náthát okozó vírussal érintkezők 95 százaléka megfertőződött, attól függetlenül, hogy kinek volt éppen erősebb, és kinek gyengébb az immunrendszere.

Aláznem hogy gyengíti, hanem éppen erősíti az immunrendszert

Tévhit: A láz legyengíti az immunrendszert

Nos, ez sem igaz, sőt, kutatások szerint a láz valójában besegít a szervezetnek a kórokozók pusztításában azzal, hogy megemeli a testhőmérsékletet. Ez ugyanis jelentősen megnehezíti a baktériumok, vírusok szaporodását. Ha azonban a lázat több napig sem sikerül lejjebb vinni, mindenképpen orvosi segítségre lesz szükség.

Tévhit: Az oltások legyengítik az immunrendszert

Vannak olyan szülők, akik azért utasítják vissza, hogy védőoltásokat adassanak be a gyerekeiknek, mert úgy gondolják, hogy ezzel ártanak a gyerekek immunrendszerének. Ez azonban egyáltalán nem igaz, mivel az oltások az egyes fertőzésekre adott immunválaszt erősítik, anélkül, hogy az egészséges sejteket károsítanák.

Forrás: care2.com