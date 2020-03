Az immunrendszert ezek gyengíthetik

Az immunrendszer egészségére mindig érdemes odafigyelni, de a koronavírus-járvány idején különösen fontos.

Immunrendszer egészségének megőrzése érdekében nem árt tudni, hogy mitől gyengülhet meg a szervezet természetes védekezőképessége. Aki az alábbi lista bármelyik pontjában magára ismer, az jobb, ha megpróbál változtatni szokásain és életmódján.

Sok stressz, kevés alvás

Ha nem pihenünk eleget, akkor az immunrendszerünk sem képes megfelelően regenerálódni. Ráadásul már több kutatás is talált összefüggést a túl kevés Sokan nem vesznek róla tudomást, pedig a stressz komolyan meggyengítheti az immunrendszert. A krónikus stressz ugyanis megemeli a szervezet kortizolszintjét, így pedig csökken az immunfunkciókat támogató prosztaglandinok mennyiége. Emellett az alváshiány is nagyon rosszat tesz.. Ráadásul már több kutatás is talált összefüggést a túl kevés alvás és a T-sejtek alacsony száma között - ezek a fehérvérsejtek segítenek legyőzni a szervezetnek a különféle kórokozókat.

A stressz és az alváshiány is jelentősen gyengítheti az immunrendszert.

Fotó: Getty Images

Cukros és feldolgozott élelmiszerek

A túl sok cukros, illetve feldolgozott élelmiszer fogyasztása szintén nem tesz jót. Ezek az ételek ugyanis tele vannak különféle vegyi anyagokkal és tartósítószerekkel, amelyek gyengítik a szervezetünk védekezőképességét

Alkohol és dohányzás

A túlzott, illetve rendszeres alkoholfogyasztásról is érdemes lemondania annak, aki erős immunrendszert szeretne. Hosszú távon ugyanis az alkohol befolyásolja az immunsejtek működését, ezért sokkal kevésbé állunk ellen a különféle fertőzéseknek. Érdemes továbbá a dohányzásról is leszokni, a cigarettában ugyanis több mint 4000 féle olyan vegyi anyag található, amelyek károsan hatnak a szervezetre. Egyébként a passzív dohányzás is rendkívül ártalmas, tehát a dohányzók mások egészségét is kockára teszik.

Túlsúly és kevés mozgás

Az elhízás és a túlsúly sem tesz jót, befolyásolhatja ugyanis a fehérvérsejtek szaporodását, illetve azt, hogy antitesteket termeljenek és megakadályozzák a gyulladásokat. Emellett a rendszeres testmozgás elhanyagolásával is rengeteget ártunk immunrendszerünknek , mivel így nem a megfelelő ütemben ürülnek ki a szervezetünkből a toxikus anyagok.

Gyógyszerek, higiéniai hiányosságok