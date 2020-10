Legyengült immunrendszer: ezek az árulkodó jelek

Testünk tévedhetetlenül jelzi, ha immunrendszerünk legyengült: fogékonyabbak leszünk a különféle betegségekre és még egy egyszerű náthából is sokkal nehezebben lábalunk ki, mint amikor kipihentek, kiegyensúlyozottak és alapvetően egészségesek vagyunk. Most, hogy beütött a megfázásos időszak (ráadásul a SARS-CoV-2- vírus is egyre több embernél okoz megbetegedést), különösen fontos, hogy figyeljünk szervezetünk jelzéseire. A livestrong.com összegyűjtötte azokat a tüneteket, amelyek arra utalnak, hogy bizony eljött az ideje az immunerősítésnek.

Lassabban gyógyuló sebek

Amikor valamilyen sérülés ér bennünket, legyen az bármilyen apró - például elvágjuk az ujjunkat, vagy lehorzsoljuk a bőrünket - immunrendszerünk azonnal működésbe lép. Bonyolult mechanizmussal, különböző sejtek és molekulák segítségével azonnali immunválaszt generálva védekezik a szervezetünkbe jutó kórokozók ellen, kiiktatva azokat. Ha azonban immunrendszerünk gyenge, sokkal tovább tart ez a harc, ami többek között a sebgyógyulás folyamatát is lassíthatja - mondja Brian Chow fertőző betegségekre szakosodott orvos. A szokásosnál lassabban gyógyuló sebek komoly betegségre is utalhatnak - például keringési zavarokra vagy cukorbetegségre -, ezért ha ezt tapasztaljuk, mindenképpen forduljunk orvoshoz.

A legyengültimmunrendszerszámos betegség kialakulását elősegítheti. Fotó: Getty Images

A stressz kedvez a gyulladásoknak

Nem újdonság, hogy a stressz hosszú távon komolyan károsíthatja mentális és fizikai egészségünket. A tartósan fennálló stressz immunrendszerünket rombolva fokozhatja szervezetünk gyulladásokra való hajlamát, hozzájárulva például komoly gyulladásos bélbetegségek, nőgyógyászati panaszok, vagy akár autoimmun betegségek kialakulásához is. "A krónikus stressz hatásai úgy gyengítik az immunrendszert, hogy túlélésre ösztönzik a szervezetet, ahelyett, hogy megengednék neki, hogy a védelemre összpontosítson" - magyarázza Dr. Brian Chow. Ezért fordulhat elő, hogy akik nap mint nap fokozott stressznek vannak kitéve, sokkal fogékonyabbak a mindennapos fertőzésekre is. A stressz legyőzésében sokat segíthet a tudatos ellazulás: a meditáció, a jóga, vagy bármilyen, feszültség levezetésére alkalmas mozgásforma. Van, akinek a futás, az úszás, esetleg box válik be, míg másnak a séta, esetleg a barátokkal való csevegés, az olvasás vagy valamilyen hobbi.

Gyakori fül- és arcüregi fertőzések

Amennyiben évente legalább 3-4 középfülgyulladást, vagy arc- esetleg homloküreg-gyulladást vészelünk át, jó ok, hogy immunrendszerünk elégtelen működésére gyanakodjunk - hívja fel a figyelmet a problémára az Amerikai Asztma, Allergia és Immunológia Akadémia. Ugyanez állhat a háttérben, ha évente legalább kétszer tüdőgyulladásban szenvedünk, vagy kettőnél több antibiotikumos kezelést csinálunk végig valamilyen bakteriálisfertőzésvagy felülfertőződés ellen küzdve. Ilyenkor amellett, hogy ajánlatos felkeresni a megfelelő szakorvost, sokat segíthet a kiegyensúlyozott, vitaminokban - zöldségekben és gyümölcsökben - gazdag étrend. Fogyasszunk immunerősítő ételeket: például sok joghurtot, zabot és árpát, fokhagymát és teát. Természetesen ezek önmagukban nem jelentenek garanciát a gyógyulásra, de hasznosak lehetnek szervezetünk számára. Azzal is hozzájárulhatunk immunrendszerünk erősítéséhez, ha felhagyunk az olyan káros szokásokkal, mint a dohányzás vagy a rendszeres alkoholfogyasztás.

Állandósult megfázások, lassú javulás

Noha egy-egy megfázás nem tűnik olyan vészesnek, mint mondjuk egy arcüreg- vagy tüdőgyulladás, mégis jelzésértékű lehet. Különösen akkor, ha úgy érezzük, épphogy kilábaltunk a megfázásból, már bele is csúsztunk egy következőbe. "Ez teljesen normális állapot lehet, ha például kisgyerek van a háztartásban, aki az óvodából mindenféle fertőzést hazahoz" - magyarázza Kathryn Boling családorvos. Hangsúlyozza: ha valaki folyamatosan beteg és állapota stagnál, vagyis hosszú idő alatt sem következik be nála javulás, szinte biztos, hogy legyengült az immunrendszere. Ajánlások szerint ha fedezzük szükséges napi D-vitamin-bevitelünket, azzal mindenképpen hozzájárulunk immunrendszerünk erősítéséhez. A szükséges mennyiség nagyban függ az életkortól és számos, egészségünket befolyásoló tényezőtől. Felnőttek számára a szükséges D-vitamin napi 1500-2000 nemzetközi egység. (Ősszel már szükséges lehet ennek tudatos bevitele táplálékkiegészítők formájában, mert csupán élelmiszerekkel ez a mennyiség ilyenkor már nehezen fedezhető.)

Folyamatos fáradtság

Ha azt érezzük, hogy bármennyit pihenünk és alszunk, mégsem vagyunk frissek, sőt, állandó fáradtság gyötör bennünket annak ellenére, hogy nem vagyunk betegek és szervezetünk semmilyen más kirívó tünetet nem produkál, jó eséllyel immunrendszerünk jelez. Ahogy a Physiological Reviews 2019. júliusi számából kiderül: ez ciklikusan ismétlődő állapot lehet. Amikor immunrendszerünk azon dolgozik, hogy egészségesek legyünk, éppen ennek ellenkezőjét érezhetjük: hogy fáradtak vagyunk, energiát veszítünk. Hogy nem alszunk jól, pihentetően, ami tovább gyengítheti immunrendszerünket. Szakemberek azt javasolják, hogy törekedjünk a minőségi alvásra. Hangolódjunk rá a pihenésre: húzzuk be a függönyt, vagy le a redőnyt, lazítsunk elalvás előtt - ne nyomkodjuk a mobilunkat, ne nézzünk tévét -, adjuk meg a módját a teljes fizikai és mentális kikapcsolódásnak. Akkor is, ha ez különösen egy pörgős nap után vagy kisgyerekekkel nehéz.

Stresszes hasmenés

A hosszabb időn át jelentkező lágy széklet, hasmenés - amennyiben nemirritábilis bél szindrómaokozza -, jelezheti, hogy stresszesebb periódusban járunk, illetve azt is, hogy immunrendszerünk védekezőképessége gyengébb. "Stressz hatására fogékonyabbak lehetünk a különféle bélfertőzésekre, így a rotavírussal szemben is" - magyarázza Dr. Kathryn Boling. Hogy ezt elkerüljük, amellett, hogy törekszünk a stresszt okozó tényezők kiiktatására, érdemes különösen odafigyelni táplálkozásukra. Hogy megkönnyítsük emésztőrendszerünk dolgát, igyekezzünk sok rostot, zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, kerüljük a hozzáadott cukrot, transzzsírokat és finomított lisztet tartalmazó ételeket. Tartsunk egyensúlyt, ügyeljünk bioritmusunkra és ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékbevitelről sem.