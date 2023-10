Így küzd Magyarország az alultápláltság ellen

Magyarország a huszadik európai országként vesz részt az alultápláltság társadalmi, egészségügyi és gazdasági terheinek csökkentését célzó projektben. A 2014-ben elindított Optimal Nutrition Care for All (ONCA – Optimális táplálkozás mindenkinek) kampány támogatja a nemzeti szakmai társaságokat, szövetségeket és betegcsoportokat, hogy országuk egészségügyi intézményeiben hatékonyan szűrjék a táplálkozási kockázatokat és biztosítsák az optimális táplálkozási ellátást. A kampányt az Európai Táplálkozás az Egészségért Szövetség (ENHA) koordinálja.

Fontos a betegséggel összefüggő alultápláltság kiszűrése. Fotó: Getty Images

A betegek megfelelő táplálása a cél

A szervezet hozzásegíti a nemzeti szakmai szövetségeket – így a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, valamint a Betegszervezetek Országos Egyesülete összefogásával megalakult magyar ONCA-munkacsoportot is –, hogy itthon is mielőbb megvalósuljon a betegek megfelelő táplálása. Megosztja a kampányban résztvevők között a bevált gyakorlatokat, valamint méri az egyes országokban kiváltott hatást és eredményeket. Együttműködést szorgalmaz a felek és az Európai Unió valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) között.

Ezért hasznos a táplálásterápia

Sahin Péter, a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság elnöke kiváló lehetőségnek tartja az ONCA-hoz történő csatlakozást, hiszen így nemcsak a szélesebb szakmai közvéleményhez juthatnak el, hanem a betegszervezeteken keresztül, az egészségpolitikai döntéshozók bevonásával kiszélesíthetik az alultápláltság elleni küzdelmet.

Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke pedig azt emelte ki, hogy az egészségügyi ellátás sikere nemcsak a beavatkozáson múlik, hanem az egyén általános állapotán, amelynek fontos része a tápláltsági állapot is. A megfelelő táplálásterápia bizonyítottan csökkenti a halálozást, a szövődmények kialakulását és rövidíti a kórházi tartózkodás idejét, egészséggazdasági haszna is megkérdőjelezhetetlen.

Koltai Tünde, a Betegszervezetek Magyarországi Szövetségének elnöke, az ENHA elnökségi tagja szerint nagyon fontos, hogy a betegek érdekeit és hangját ebben a szervezetben is és hasonló, hazai és nemzetközi együttműködésekben is képviseljék.