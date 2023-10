Hihetetlen, mit mutatott a szonda a részeg biciklisnél

A Délhír október elején világrekordként hivatkozott a bizonyos szempontból valóban elképesztő mérési adatra. A lap beszámolója szerint a helyi egészségház orvosai is rácsodálkoztak, hogy a bácskertesi férfi egyáltalán hogyan lehet még életben. Mint az az amerikai Stanford Egyetem honlapján olvasható, már a 2,5 és 3 ezrelék közötti véralkoholszint is súlyos alkoholmérgezést jelent, 4 ezrelék felett pedig könnyen kómába eshet az érintett, illetve ekkor már fennáll a légzési elégtelenség okozta elhalálozás veszélye. Ennek tükrében még inkább megdöbbentő, hogy a Guiness Világrekordok egy lengyel férfit tart nyilván csúcstartóként a legmagasabb véralkoholszint kategóriájában. Nála a rendőrök 2013 júliusában 13,74 ezrelékes (!) alkoholkoncentrációt mértek. Bár túlélte az esetet, szervezetében maradandó emésztő-, ideg- és szív-érrendszeri károsodás alakult ki.

A 4 ezrelék feletti véralkoholszint már akár halált okozhat. Fotó: Getty Images

A Blikk hétfő reggel arról számolt be helyszíni riportjában, hogy a most 55 éves Cs. Róbert 16 éves kora óta rendszeresen részegre issza magát, a helyi kocsma állandó vendége. Amikor október elsején a rendőrök megállították a közúton, éppen egy ismerőséhez tekert, aki pálinkát főzött. „Nem így kellett volna világhírt szereznie a falunknak” – ezt már Szellár Zsolt, a bácskertesi Juhász kocsma tulajdonosa nyilatkozta a lapnak. „Magam ellen beszélek, hiszen abból élek, hogy isznak az emberek, de amit Robi csinált, az tényleg sok volt. Almatermelő vidék vagyunk, az almapálinka a sláger, nálam is, a házi főzeteknél is. Régen decivel itták az emberek, de ők már elmentek. Nem elköltöztek, elmentek, a temetőben vannak, hetente temetünk, gyerek meg jó, ha egy születik itt évente. Elfogy a falu, és ennek csak az egyik oka, hogy nincs jövő, ezért elmennek a fiatalok... Aki marad, annak a felét az ital viszi el” – tette hozzá.

Az Európai Unió statisztikai szervezete, az Eurostat 2019-ben arról számolt be, hogy a tagországok felnőtt lakóinak átlagosan 8,4, közte a férfiak 13 és a nők 4,1 százaléka mindennap fogyaszt alkoholt. Magyarországon az emberek 6,3 százaléka nyúl a pohár után naponta legalább egyszer. Az EU-ban a felnőtt lakosság 3,7 százaléka minimum hetente egyszer részegre issza magát, ami egyben megegyezik a magyar adattal is. A vonatkozó listát a román (11,1 százalék), a norvég (11) és a luxemburgi (10,5) népesség vezeti. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ugyancsak 2019-ben azt közölte, hogy saját bevallása szerint mintegy 420 ezer ember nagyivó itthon. Ez akkor a 15 évnél idősebb korosztályban a férfiak 9,3 és a nők 1,5 százalékát fedte le.