Hárommilliós büntetést is kaphatsz, ha megszeged ezt a szabályt

Csak az idei évben eddig 1387 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. A leégett terület nagysága meghaladja a hét és fél millió négyzetmétert. A legnagyobb tűzben 700 ezer négyzetméteren borították el a száraz füvet a lángok február 7-én Sajóbábony mellett – érzékelteti a veszély nagyságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn kiadott közleményében.

Mint írják, kora tavasszal megemelkedik a szabadtéri tüzek kockázata. Amíg meg nem indul a növényekben az intenzív folyadékáramlás, azaz amíg ki nem zöldül a természet, addig a legkisebb szikra vagy hőforrás is elég lehet ahhoz, hogy hatalmas tüzek alakuljanak ki. Éppen ezért nagyon fontos betartani a tűzvédelmi szabályokat. Érdemes megemlíteni például, hogy hacsak jogszabály másként nem rendelkezik, úgy tilos a lábon álló növényzet, nádas és tarló, valamint a kerti munkálatok során keletkezett hulladék szabadtéri égetése.

Utóbbi kapcsán lényeges kitétel, hogy a települési önkormányzatok külön rendeletben engedélyezhetik a kerti zöldhulladék-égetést, meghatározva annak módját és idejét. Ilyen rendelet hiányában tilos az adott településen zöldhulladékot égetni! A katasztrófavédelem összességében arra hívja fel a figyelmet, hogy aki égetéssel szabadulna meg a zöldhulladéktól:

először járjon utána, hogy települése önkormányzata hozott-e erre vonatkozó rendeletet;

amennyiben igen, akkor a száraz növényeket egy-két négyzetméteres területen gyűjtse egy kupacba;

tisztítsa meg a kupac környezetét, hogy ne tudjon a tűz terjedni;

készítsen ki oltóvizet és megfelelő szerszámot, amellyel kordában tudja tartani a tüzet;

a tüzet csak szélcsendes időben gyújtsa meg, ha pedig feltámadna a szél, azonnal oltsa el a kupacot;

soha egy pillanatra se hagyja magára a tüzet;

ha pedig mégis megtörténik a baj, azaz továbbterjed a tűz, azonnal hívja a 112-es segélyhívót.

A katasztrófavédelem rámutat ugyanakkor, hogy tűzvédelmi és környezetvédelmi szempontból is sokkal szerencsésebb megoldás a növényi hulladék komposztálása vagy elszállíttatása. Mint azt korábban megírtuk, egy átlagos méretű, 100 kilogrammos zöldhulladék-kupac elégetésével 5-7 kilogrammnyi szén-monoxid, továbbá akár közel 5 kilogrammnyi mikrorészecske jut a környezetbe, ami hozzávetőleg 90 millió köbméter levegőt szennyez be az egészségügyi határértéket meghaladó mértékben. Arról nem is beszélve, hogy a tűzvédelmi előírások megszegéséért az okozott kár és a veszély mértékétől függően húszezer forinttól akár három millió forintig terjedő bírság is járhat.

Borítókép: Getty Images