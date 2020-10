Koronavírus: hétfőtől erre számíthatunk itthon

A héten többször is szigorodtak a járványvédelmi szabályok. Mint arról mi is beszámoltunk, az Országgyűlés hétfőn több ponton módosította a koronavírus-járvány miatt elrendelhető karanténfajtákkal kapcsolatos regulákat, így például 50 ezer forintról 150 ezer forintra növelte a hatósági házi karantén megsértése miatt kiszabható legmagasabb bírság összegét. Az ezzel kapcsolatos részleteket ide kattintva olvashatja.

Csak addig vehetjük le a maszkot, amíg eszünk vagy iszunk. Fotó: Getty Images

Majd csütörtökön, az operatív törzs tájékoztatóján kiderült, a szerdai kormánydöntés értelmében hétfőtől, vagyis november 2-ától már a vendéglátóüzletekben és a szórakozóhelyeken is kötelező lesz a maszk viselése. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését szolgáló védőeszközt csak étel és ital fogyasztásának idejére szabad levenni. Az erről szóló kormányrendelet-módosítás tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben, és a többi között rögzíti, hogy az eddigi legfeljebb 100 ezer forintos bírságot annak tízszeresére, 1 millió forintra emelik. A jogszabály szerint a maszk lehet orvosi, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült is, a lényeg, úgy kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

h i r d e t é s

Koronavírus: ezért olyan rosszak a magyar adatok Rusvai Miklós virológus szerint azért olyan rosszak jelenleg a magyar koronavírus-statisztikák, mert az első hullám alatt nagyon jók voltak az adataink. Úgy véli, sokkal többet kellene tesztelni, a vakcina megjelenését pedig jövő március-áprilisra várja. További részletek itt.

A rendőrség új jogkört kapott

A maszkviselést a kereskedelmi hatóság ellenőrzi, ám a hétfőtől hatályos kormányrendelet szerint ez már a rendőrség is lehet. A hatóság emberei pedig nemcsak a maszkviselési kötelezettséget megszegőt, de annak a boltnak, vendéglátóhelynek, intézménynek az üzemeltetőjét, vagy rendezvény, sportesemény szervezőjét is megbüntethetik, aki nem tudta betartatni a szabályt. Ha valaki a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének vagy alkalmazottjának felszólítására sem viseli a maszkot, azt az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a jogsértő ember a vendéglátó üzletet elhagyja. Ha nem teszi, akkor a kormányrendelet-módosítás értelmében büntetési tételekre számíthat mindkét érintett:

figyelmeztetés,

100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírság , vagy

, vagy az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

Itt kötelező a maszkviselés

Mutatjuk, hol kötelező a maszkviselés 6 éves kortól, és mik a kivételek:

tömegközlekedési eszközökön, várótermekben

boltokban vásárlás és munkavégzés során

vendéglátó üzletekben és szórakozóhelyeken, kivétel: étel és italfogyasztás idejére

bevásárlóközpontokban, kivétel: irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területe

bárhol megtartott bármilyen előadó-művészeti rendezvényen (színház, koncert stb.) mindenkinek kötelező, kivétel: a fellépő

mozik

múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények, archívumok, közösségi színterek és kulturális intézmények

ügyfélterek például közigazgatási intézményekben és postán, valamint egyéb ügyintézés céljából fenntartott ilyen helyeken mind az ügyfeleknek, mind az ott dolgozóknak

sportrendezvényeken, kitével: sportolók, edzők, mérkőzésvezető, versenybíró és ezek segítői

szabadtéri gyűléseken, kivétel: a felszólaló a felszólalás időtartamára

egészségügyi intézmény területén, kivétel: a betegnek a saját kórtermében

szociális intézmény területén a dolgozóknak kötelező, a gondozottaknak csak a közös helyiségekben

Minden pontos részletet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet tartalmaz, amit ide kattintva olvashat el.

Marad a határzár is

Eredetileg most járt volna le a szeptember 1-jén bevezetett magyarországi határzár, ám szintén a tegnap esti Magyar Közlönyben erre vonatkozó módosítás is megjelent. Jelesül december 1-ig meghosszabították a rendelkezést, melynek értelmében külföldi állampolgár Magyarország területére csak indokolt kivételekkel léphet be, miközben a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig karanténba kell vonulniuk.

A járvány miatt teljesen bezárkózott egy magyar falu - további részletekért kattintson társportálunk, az nlc.hu cikkére.