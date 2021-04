Koronavírus: kérdések és válaszok az újranyitásról

Amennyiben a COVID-19 ellen beoltott magyarok száma eléri a négymilliót, már a következő naptól újabb enyhítő intézkedések lépnek életbe. Ezek jelentős része azonban a védettséghez lesz kötve - emlékeztetett a Kormányinfó Pluszban Szentkirályi Alexandra. Mint mondta, a kormány korábban egy online konzultációban kikérte az emberek véleményét az újraindításról, és a kérdőívet kitöltők kétharmada támogatta, hogy a védettek felmentést kapjanak egyes korlátozások alól.

Fontos információk a védettségi igazolványról

Védettségi igazolványt azok kapnak, akik beoltatták magukat az új típusú koronavírus ellen, igazoltan átestek a fertőzésen, vagy a fertőzést igazoló ellenanyag-vizsgálaton vettek részt. Az igazolványt a kormányhivatal állítja ki, az érintettek pedig az első oltástól vagy a kérvény beadásától számított körülbelül két héten belül kézhez is kapják. Ha a védettségi igazolvány nem érkezik meg a megadott határidőn belül, azt ezen az e-mailcímen, vagy az ügyfélkapun keresztül leadott kérvénnyel tudjuk jelezni az illetékesek felé - ismertette a kormányszóvivő. Felhítva továbbá a figyelmet arra, hogy a védettségi igazolványt mindig magunknál kell tartani, anélkül ugyanis nem mehetünk be azokra a helyekre, amelyek csak a védettek előtt állnak nyitva.

A vendéglátóhelyek belső tereit csak a védettek használhatják majd.

Vendéglátóhelyek, kijárási tilalom

Az éttermek és kávézók teraszait már lehet használni akár védettségi igazolvány nélkül is. Négymillió beoltott után a vendéglátóhelyek belső részei is látogathatók lesznek, oda viszont már csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni. A teraszokon a vendégeknek nem kötelező maszkot viselniük, és a vendéglátóhelyek belső tereiben sem kell majd maszkot hordani az evés-ivás idején. A védettséggel nem rendelkező dolgozóknak azonban kötelező a maszkhasználat, valamint az üzemeltető a védettségi igazolvány ellenére is előírhatja a maszkviselést a dolgozóknak - mondta a kormányszóvivő.

A kijárási tilalommal kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy az jelenleg este 11 órától hajnali 5 óráig van érvényben, a négymillió beoltott után viszont csak éjféltől kezdődik majd. Az állatkertek és vadasparkok szintén a négymillió beoltott után nyithatnak ki a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és azok kiskorú gyermekei előtt. A gyerekek korát a szülőknek okmányokkal kell igazolniuk - tette hozzá Szentkirályi Alexandra.

Mi lesz a rendezvényekkel, lakodalmakkal?

Arra a kérdésre, hogy május közepén vagy végén van-e esély a lakodalmak megtartására, a kormányszóvivő azt felelte, hogy az esküvő személyes összejövetel, sok kontaktussal, így a koronavírus-fertőzés terjedésének veszélye is igen nagy ezeken az eseményeken. Azonban ahogy nő az oltottak száma és enyhül a járványhelyzet, remélhetőleg a lakodalmak is megtarthatók majd. Egyelőre viszont tilos bármilyen zenés, táncos rendezvényt szervezni - fűzte hozzá.

