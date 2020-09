Koronavírus: moziba is csak maszkban mehetünk majd?

A Fővárosi Közgyűlés hétfői ülésének főbb napirendi pontjai mind az új típusú koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódnak. Tárgyalnak majd például a maszkviselési szabályok szigorításáról, illetve a maszkviselési kötelezettség megsértőinek szigorúbb szankcionálásáról is.

Ezekről döntenek hamarosan

A főpolgármester, Karácsony Gergely azt javasolja, tegyék kötelezővé a maszkviselést a mozikban és a színházakban, valamint a hasonló közművelődési intézmények zárt tereiben. Továbbá a társasházi közgyűléseken is bevezetnék a száj és az orr kötelező eltakarását. A javaslatban az is szerepel, hogy a maszk szabályos viselésére vonatkozó kötelezettség megsértőit eredménytelen figyelmeztetés után a közterület-felügyelők 50 ezer forintig terjedő bírsággal sújthassák, amiért hátráltatják a koronavírus-járvány elleni védekezést.

Ugyancsak kezdeményezi a főpolgármester, hogy a közgyűlés - Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora javaslatát is figyelembe véve - döntsön a fővárosi fenntartású idősotthonokban dolgozók rendszeres ingyenes koronavírus-szűréséről, továbbá forduljon a kormányhoz annak érdekében, hogy az hasonló intézkedést vezessen be a közoktatásban és az egészségügyben dolgozók számára. Ezek mellett Karácsony Gergely azt is kezdeményezi, hogy más európai államok mintájára a lakosságnak is biztosítson lehetőséget a kormányzat az ingyenes koronavírus-szűrésen való részvételre.

