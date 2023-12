Furcsa tünetek a téli hónapokban

Szervezetünk működését a hideg számos módon befolyásolja: ilyenkor ugyanis az immunrendszerünk nem mindig működik megfelelő hatékonysággal, ami miatt a kórokozók is nagyobb veszélyt jelentenek. A kinti hideg, vagy a benti, száraz és meleg levegő miatt azonban több más, meglepő panasz is jelentkezhet. A Brightside ebből gyűjtött össze néhányat.

Meglepő tünetekkel reagálhat a szervezeted a hidegre. Fotó: Getty Images

<span><highlighted class="cdx-highlighted">Kirepedezett ajkak</highlighted></span>

A szél és a hideg együttes hatására az ajkaid dehidratálttá, így szárazzá és kirepedezetté válhatnak. Ilyenkor késztetést érezhetsz arra, hogy megnyald a szád szélét, ami ideiglenesen enyhítheti is a panaszokat, valójában azonban csak hozzájárul ahhoz, hogy kicserepesedjen a szád. A nyál gyorsan elpárolog, a benne lévő enzimek miatt pedig az érzékeny bőrfelület csak még jobban kiszárad és megrepedezik.

<span>Fogfájás</span>

Akiknek van néhány érzékenyebb foguk, azoknak a hidegben is szúró, éles fájdalom jelentkezhet az állkapcsukban. Ennek oka, hogy a hideg levegő elérheti a fog mélyén lévő idegeket, ami hasonló érzést válthat ki, mint amikor egy gombóc fagylaltba harapsz. A fogorvosok ezért az érzékenyebbeknek azt javasolják, hogy csak az orrukon keresztül vegyék a szabadban levegőt. Emellett érdemes egy sállal is eltakarniuk az arcukat, hogy az érintett részt melegebben tarthassák.

<span>Emelkedő vércukorszint</span>

A hideg időjárás miatt nagyobb arányban szabadulnak fel stresszhormonok, ezek pedig a vércukorszintedet is megemelhetik. Hasonló hatása van annak is, hogy a hideg miatt kevesebb időt fordítasz testmozgásra, így ha érintett vagy, a téli időszakban a vércukorszintedet is gyakrabban ellenőrizd!

<span>Változó testsúly</span>

Közelednek az ünnepek, a hideg miatt pedig egyre kevesebbszer mozdulunk ki a lakásból, érthető, ha ezek együttes hatására felszedünk néhány plusz kilót . Meglepő módon azonban sokan súlyt veszítenek a téli hónapokban, a megváltozott környezeti körülmények miatt ugyanis a testünk extra energiát kezd elégetni annak érdekében, hogy melegen tartson minket. Tehát egyénenként változó módon, de a testsúlyunkra is hatással lehet a hideg.

<span>Ráncok</span>

Habár a ráncok az öregedés természetes velejárói, télen ezek is jobban megszaporodhatnak. Mivel a levegő páratartalma lecsökken, a bőrünk is jobban kiszárad, a száraz bőrön pedig a ráncok is sokkal gyakoribbak. Emiatt télen a bőrápolásra különösen nagy hangsúlyt kell fektetni.

<span>Látásromlás</span>

Talán meglepően hangzik, de télen a szemünk nagyobb veszélynek van kitéve, mint nyáron. Ilyenkor ugyanis nem jut eszünkbe felhúzni az UV-fénytől védelmet nyújtó napszemüveget, pedig a havas tájról – már ha idén lesz ilyen – visszatükröződő napfény károsíthatja a szemünket. Ráadásul a száraz levegő és a szél miatt a szemünk is kiszáradhat, ami szintén ronthatja a látást.

<span>Könnyebben kiszáradhat a szervezeted</span>

A téli hónapokban rendszerint kevésbé figyelünk a megfelelő folyadékbevitelre, a testünknek pedig akkor is szüksége van vízre, ha napközben nem izzadunk. Segíthet például, ha egy korsóban vagy kulacsban rendszeresen kikészítesz magadnak innivalót és ügyelsz rá, hogy az el is fogyjon.

<span>Erősödhet az asztmád</span>

Ha gyorsan lélegezzük be a hideg levegőt a szánkon keresztül, az irritálhatja a tüdőt. Éppen ezért érdemes sálat kötni a szád elé, ha a szabad levegőn mozogsz, sportolsz. Figyelj arra, hogy inkább orron át lélegezz, mert ez segít abban, hogy a levegő felmelegedjen, mielőtt eléri a tüdőt.

<span>Csökkent libidó</span>

A hideg és a kevés napfény depresszióra hajlamosít, és ez sokak nemi vágyára is negatív hatással lehet. Fontos, hogy ha télen kisüt a nap, használd ki, mozogj rendszeresen a szabadban, mert ez jó hatással lesz a libidódra is.

<span>Enyhülnek a gyulladások</span>

A télen odakint végzett keményebb edzések után enyhébb izomlázra számíthatsz, mivel a hideg gyulladáscsökkentő hatású. Nem véletlen, hogy az élsportolók is jeges vízben vagy speciális jégkamrában regenerálódnak.