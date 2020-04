Koronavírus: miért halhat bele egy egészséges fiatal?

Bár a koronavírus természetéről és terjedéséről szinte naponta tudunk meg valamilyen újdonságot, az eddigi adatok alapján az látszik, hogy a betegség elsősorban az idősebb, krónikus betegségekkel küzdő emberek életét követeli. A korosodóak immunrendszere ugyanis már nem képes olyan hatékonyan felvenni a küzdelmet a vírussal, a különböző társbetegségek pedig tovább gyengítik a szervezetük védekezőképességét. Néhány olyan esetről is tudni azonban, hogy fiatalabb, látszólag teljesen egészséges embereknél lett végzetes kimenetelű a fertőzés. Szerencsére ez egyáltalán nem jellemző, mégis érdemes foglalkozni vele, hogy miért lehet halálos egy egészségesnek tűnő, életerős fiatalnál a koronavírus?

A fiatalokat is veszélyeztetheti

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus nem csupán az idősek betegsége - a fiatalabbak sem immúnisak rá, bármelyik korosztálynál súlyos, kórházi ellátást igénylő állapotot okozhat. Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Hivatal korábban 2449 koronavírussal fertőzött beteget vizsgált meg, 18 százalékuk 45-54 éves kor közötti, 29 százalékuk pedig 20-44 év közötti volt. A kórházi kezelést igénylő esetek 18 százaléka tartozott a 45-54 éves, 20 százaléka pedig a 20-44 éves korosztályba. Tehát minden ötödik kórházban kezelt koronavírusos beteg 44 év alatti volt.

Afertőzésa fiatal szervezetben is nagy bajt okozhat. Fotó: Getty Images

Érdekes kettősség figyelhető meg a koronavírussal kezelt betegek esetében - nyilatkozta a CNN-nek a járványtól leginkább sújtott amerikai város, New York egyik orvosa, Dr. Anthony Fauci. Mint mondta, a betegek nagyobb része viszonylag enyhe tünetekkel átvészeli a fertőzést, bizonyos fertőzötteknek azonban hirtelen romlik az állapota, ami miatt lélegeztetőgépre kell kapcsolni őket és rövid időn belül meghalnak.

A rossz gének vagy a túl aktív immunrendszer is okozhatnak bajt

A kutatók a génjeinkben is keresik a magyarázatot erre az eltérésre. Bizonyos elméletek szerint az ACE2 gén egyik változata is befolyásolhatja azt, mennyire veszélyes ránk a koronavírus. Az ACE2 egy enzim, amely a tüdő és a szív sejtjeihez kapcsolódik, rajta keresztül juthat be a kórokozó a sejtekbe. A gén bizonyos variánsai megkönnyítik a vírusnak a bejutást, vagyis befolyásolhatják, hogy mennyire betegszünk meg a fertőzéstől.

Egyes feltételezések szerint a szervezet működéséhez elengedhetetlen, úgynevezett felületaktív anyagok aránya is lecsökken a vírusfertőzés miatt. Ezek a felületaktív anyagok a tüdő működését teszik "olajozottabbá", segítik a tágulásban és összehúzódásban. Hiányukban a tüdő szövetei merevvé válnak és az oxigénfelvételt is nehezen tudják elvégezni. Bizonyos emberek szervezetében ez a folyamat is gyorsabban zajlik le, így a vírus nagyobb kárt tud okozni.

Egyes fiataloknál pedig éppen hogy a túl erős és aktívimmunrendszerokozhat bajt, annak túlzott reakciója ugyanis súlyos gyulladásokat idézhet elő, ami túlterheli a tüdőt és más szerveket. Az orvosok szerint ezért is lehetnek hatékonyak bizonyos betegeknél az olyan szteroidos készítmények, amelyek elnyomják az immunrendszer reakcióját.

