Felbukkant egy új sertésinfluenza az embernél

Egyelőre nem ismert, hogy az érintett beteg hogyan kapta el a fertőzést. Annál is inkább, mert munkája során sem érintkezik rendszeresen sertésekkel – írja a SkyNews. Légzési problémák miatt kereste fel háziorvosát Észak-Yorkshire-ben. Az orvos a pácienstől vett légúti mintát elküldte laboratóriumi ellenőrzésre a nemzeti influenzafigyelő szolgálat szakembereinek. Ekkor derült ki, hogy a megbetegedést az influenza A(H1N2)v altípusa okozta, amely elsősorban sertések között terjed. A beteg azóta meggyógyult.



Világszerte mintegy 50 emberi fertőzést regisztráltak 2005 óta influenza A(H1N2)v vírussal, ugyanakkor a korábbi esetekben kimutatott vírustörzsek egyikével sem mutat genetikai rokonságot a most megfigyelt kórokozó. Egyelőre nem ismert, hogy ez a törzs mennyire fertőző az emberre nézve, illetve hogy lehetnek-e más fertőzöttek is az Egyesült Királyságban. Szintén túl korai még megmondani, hogy a vírusban megvan-e a potenciál egy világjárvány kirobbantásához, mint ahogyan az 2009-ben történt a H1N1 altípusú sertésinfluenza esetében. Ez utóbbi vírus azóta is szezonálisan előforduló megbetegedéseket okoz.

