Ezért lehet veszélyes az enyhe lefolyású koronavírus-fertőzés

Az enyhe lefolyású vagy tünetmentes koronavírus-fertőzés után hátramaradhatnak olyan antitestek, amelyek hónapokkal a gyógyulás után is képesek a szervezet ellen fordulni és megtámadni az egyes szerveket, szöveteket - derül ki egy friss tanulmányból, ami a Journal of Translational Medicine című folyóiratban jelent meg, és amelynek eredményeiről a WebMD is beszámolt.

Az enyhe tünetek még nem feltétlenül jelentenek garanciát a gyors és könnyű gyógyulásra.

Az autoantitestek potenciális veszélyt jelentenek

A kutatók már több mint egy éve tisztában vannak vele, hogy a súlyos lefolyású COVID-19 okozta megbetegedés hatására azimmunrendszerautoantitesteket termelhet. A Cedars-Sinai egészségügyi központ tudósai azt is kimutatták, hogy ugyanez történhet az enyhe lefolyású betegséggel küzdőknél is, akár még hat hónappal a gyógyulást követően is.

"Ezek az eredmények rávilágítanak arra, hogy mi teszi a COVID-19-et egyedülálló betegséggé" - nyilatkozta Justyna Fert-Bober, az intézet kutatója és a tanulmány társszerzője. Az immunválasz diszregulációja - vagyis az immunrendszer szokásostól eltérő működése - állhat a tartósan fennálló tünetek hátterében is, amelyek azoknál jelentkeznek, akik hosszú COVID-ban szenvednek - tette hozzá Fert-Bober.

Mi derült még ki?

A kutatók 177 oltatlan koronavírus-fertőzöttől vettek vérmintát, majd összehasonlították azokat egészséges emberek - még a világjárvány kirobbanása előtt vett - mintájával. Kiderült, hogy a fertőzöttek szervezetében megemelkedett az autoantitestek szintje. Ezzel kapcsolatban Susan Cheng, a tanulmány másik társszerzője azt nyilatkozta: olyan autoantitest-aktivitásra utaló jeleket találtak, amelyek általában krónikus gyulladáshoz és olyan sérüléshez kapcsolódnak, amely bizonyos szervrendszereket és szöveteket érint. Például a bőrt, az ízületeket vagy az idegrendszert.

Érdekesség, hogy a kutatók több férfinél fedeztek fel emelkedett autoantitest-szintet, mint nőnél. Ez azért meglepő, mert az autoimmun betegségek jellemzően több nőt érintenek, mint férfit. Ugyanakkor annak tudatában, hogy a férfiak összességében hajlamosabbak a koronavírus okozta súlyos megbetegedésre, már kevébé meglepő - tette hozzá Justyna Fert-Bober. További vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy a kutatók megállapíthassák, vajon az ilyen típusú autoantitestek megfertőződött oltottaknál és hosszú COVID-ban szenvedőknél is kialakulhatnak-e.