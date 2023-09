Kevesen tudják, de egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Ez a gáz pedig önmagában ugyan nem mérgező, de könnyen kiszorítja az oxigént egy szellőzés nélküli pincéből. „Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek tünete a szédülés és a fáradtságérzet. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti” – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság friss Facebook-posztjában, amelyhez az alábbi videót mellékelték.

Megelőzhető a tragédia!

A tűzoltók arra is felhívták a figyelmet, hogy a pincék rendszeres átszellőztetésével, valamint szén-dioxid-érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve komoly rosszullétet okozzon a gáz. Érdemes óvatosnak lenni továbbá a nagy méretű rozsdamentes tartályok tisztítása során is, hiszen azok belsejében is felhalmozódhat a szén-dioxid.

Biztonsággal alkalmazható továbbá a közismert gyertyás módszer, amelynek lényege, hogy a pincébe egy meggyújtott gyertyával kell lemenni. Ezzel ellenőrizhető, hogy van-e elég oxigén a pincében – ha elalszik a láng, mielőbb el kell hagyni a helyiséget!

A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét” – írták a katasztrófavédelem posztjában.

Nyitóképünk forrása: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / OTB / Facebook