Ezért ébredünk fel éjjel 3 órakor rendszeresen

Az alvászavar civilizációs betegségnek tekinthető, a fejlett világban az emberek jelentős hányada szenved tőle időszakosan. Megfigyelték ugyanakkor, hogy nagyon sok ember egy adott idősávon belül, nagyjából 3-4 óra között ébred fel, és hosszú ideig nem is tud visszaaludni. Az Iflscience cikkében Dr. Greg Murray, az ausztrál Swinburne Műszaki Egyetem Mentális Egészségügyi Központjának igazgatója ad magyarázatot erre a jelenségre.

Miért mindig 3 óra után ébredünk fel?

A statisztikák szerint az alvászavarban szenvedők nagyjából harmada számolt be arról, hogy éjjel 3-4 óra között csak forgolódik az ágyban, de visszaaludni nem tud. A koronavírus-pandémia 2020-as terjedése után még nagyobb lett az időszakos alvászavarokkal küzdők aránya, melynek hátterében nem is maga a vírus, de az azt kísérő szorongás és a megváltozott élethelyzetünk állhat.

A szakember szerint nem is önmagában a stressz miatt ébredünk fel, a szorongás inkább csak tudatosítja a pihenés félbeszakadását, és megnehezíti, hogy visszaaludjunk. Valójában ugyanis teljesen természetes, hogy több alkalommal is felébredünk, és az éjszaka második felében gyakoribb a felszínes alvás. Amennyiben megfelelően haladunk végig az alvásfázisokon, észre sem vesszük, hogy felébredtünk, hogyha azonban stresszesek a mindennapjaink, gyorsabban öntudatunkra ébredünk, és nehezebb lesz visszaaludni. Rendszerint éjjel 3-4 óra között már rövidebb a mélyalvási fázis, így nagyobb eséllyel térhetünk magunkhoz az éjszaka ezen pontján. A stressz mellett számos más környezeti tényező - rossz beltéri levegő, nem megfelelő matrac - is hozzájárulhat ahhoz, hogy az éjszaka közepén felébredünk.

A másik oka, hogy rendszerint az éjszaka ugyanazon időszakában térünk magunkhoz, az alvási ciklusunkban keresendő. Éjszaka ugyanis különböző hosszúságú időt töltünk el egyes alvásszakaszokban, és ha minden este nagyjából ugyanabban az időpontban fekszünk le, nagy eséllyel az éjszaka is körülbelül hasonló időszakokban érünk el abba az alvásfázisba, amelyből nagyobb valószínűséggel magunkhoz térhetünk. Az éjszakánk második felét nagyobb arányban töltjük az úgynevezett REM alvásfázisban - ez az a felületes alvás, melynek során az álmaink is megjelennek. Egy rossz álomból felébredve is sokkal nehezebb lehet visszaaludni a szakértő szerint.

Colin Espie, az Oxfordi Egyetem Klinikai Idegtudományi Tanszékének alvásgyógyászati professzora szerint az éjszakai pihenésünkön az is javíthat, hogyha lefekvés előtt átgondoljuk a napunkat, és terveket készítünk a következő napi teendőkről. Ez ugyanis megnyugvással tölthet el, és azzal az érzettel, hogy nagyobb kontrollt gyakorlunk a mindennapokban történő események felett. Fontos továbbá az is, hogy rendszeresen engedjünk be friss levegőt a lakásba, és ne legyen se túl hideg, se pedig túl meleg a hálószobában.