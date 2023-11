Ezeket az oltásokat érdemes most beadatni a gyerekeknek

Az őszi és téli időszakban a koronavírus, az influenza és az RSV egyszerre támadhat, ami az idős és krónikus betegek mellett a csecsemőkre is komoly kockázatot jelenthet. A védekezésben kiemelt szerepet kapnak a védőoltások is – hangsúlyozta prof. Mészner Zsófia infektológus gyermekgyógyász, a Gyermekgyógyászati Központ orvosa. Mutatjuk, a szakértő szerint mely oltást kinek és miért ajánlott beadatni.

A veszélyeztetett gyerekeket mindenképpen érdemes beoltani a szezonális fertőzések ellen. Fotó: Getty Images

Influenza elleni védőoltás

Bár az influenza és a nátha tünetei sokban hasonlítanak, az influenza egy súlyosabb lefolyású betegség. Cseppfertőzéssel terjed, magas lázzal, száraz köhögéssel, izomfájdalommal, fejfájással, valamint levertséggel jár. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint az egy éven aluli gyermekek akár 30 százaléka is megbetegedhet egy járvány során, és szövődményként középfülgyulladás és tüdőgyulladás alakulhat ki.

Mivel a legtöbb kórházi ellátást igénylő gyermek a hat hónapos és ötéves közötti korosztályból kerül ki, az öt év feletti gyermekek pedig elsősorban az idős, krónikus beteg vagy immunkárosodott családtagokra nézve jelenthetnek kockázatot, ezért is javasolt mindkét csoport oltása” – hangsúlyozta prof. Mészner Zsófia.

Különösen fontos a krónikus betegségben szenvedő gyermekek oltása. Ide soroljuk a következő betegségekben érintett, hat hónaposnál idősebb gyermekeket:

krónikus szív- és érrendszeri és/vagy légzőrendszeri betegségben szenvedő gyermekek;

a rendszeres orvosi ellenőrzést vagy kórházi kezelést igénylő gyermekek;

veleszületett vagy szerzett immunhiányban szenvedők;

vesebeteg gyermekek;

anémiában (vérszegénységben), hemoglobinopátiában szenvedők;

hosszan tartó acetilszalicilsav-terápiában részesülők;

egyéb krónikus betegségben – például diabéteszben vagy más anyagcsere-betegségben – szenvedők;

egészségügyi intézményben tartósan ápolt gyermekek;

csecsemő- és gyermekotthonokban élő gyermekek.

A Magyarországon forgalomban lévő influenzavakcinák inaktivált vírust vagy annak csupán egy meghatározott részét tartalmazzák, így nem okozhatnak influenzás megbetegedést. A védőoltásokat évente szükséges beadatni. A vakcinák az influenzavírus három vagy négy törzse ellen nyújtanak védelmet, és beadásukat követően csak enyhe mellékhatásokkal, például hőemelkedéssel, a beadás helyén pedig fájdalommal, duzzanattal, bőrpírral kell számolni.

COVID-19

Bár a koronavírus-fertőzés a 18 éven alattiak körében általában nem okoz veszélyes tüneteket, ugyanakkor a betegség szövődményei – mint a sokszervi gyulladás, a krónikus fáradtság, az idegrendszeri tünetek, a szívizomgyulladás, valamint a tüdőszövet-, máj- vagy vesekárosodás – náluk is súlyosak lehetnek. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy a beteg gyermekek könnyen átadhatják az idősebb vagy más okból veszélyeztetett családtagjaiknak a fertőzést.

A koronavírus-fertőzés elleni védőoltás beadatása akkor is megfontolandó, ha gyermeked átesett már a betegségen. A vakcina ugyanis erőteljesebb és hosszabb időtartamú védettséget eredményez. A rizikóbetegségekben – például cukorbetegségben, krónikus veseelégtelenségben, autoimmun betegségben – szenvedőknek és a szervtranszplantáción átesetteknek mindenképpen ajánlott az emlékeztető oltás, illetve a családtagjaiknak is.

Az immunizáció a megfertőződés ellen nem véd, a súlyos következményekkel szemben azonban igen. Az injekció helyén fájdalom, bőrpír és duzzanat jelentkezhet, továbbá hőemelkedés, láz és átmeneti fáradékonyság is felléphet az oltottaknál.

RSV (óriássejtes vírus)

Novembertől áprilisig minden évben lehet számítani RSV-járványokra is. Ez a vírus főleg cseppfertőzéssel terjed, és a gyermekek többsége kétéves koráig átesik a fertőzésen. Tünetei a közönséges megfázáshoz hasonlóak (orrfolyás, köhögés, bágyadtság), ugyanakkor az idős embereknél és a veszélyeztetett csoportba tartozó csecsemőknél olyan súlyos szövődményekkel – például légzési nehézséggel vagy súlyos tüdőgyulladással – is járhat, amelyek már kórházi kezelést vagy akár intenzív ellátást is igényelnek.

RSV ellen létezik passzív védőoltás. Ez elsősorban a nagy kockázatnak kitett gyermekek számára javasolt, és nagyjából egy hónapig tartó védettséget nyújt – így az RSV-szezonban havonta adják a veszélyeztetett gyermekeknek.

A szakértő tájékoztatása szerint az alábbi gyermekeknek javasolt az ingyenes RVS-oltás:

azok a 32. hétnél korábban született babák, akik az RSV-szezon kezdete előtti 6 hónapban születtek;

azok a két év alatti gyermekek, akiket BPD (bronchopulmonális diszplázia) miatt kezeltek koraszülöttként;

azok a két év alatti gyermekek, akik veleszületett, műtétileg nem korrigált szívbetegségben szenvednek.

Fontos kiemelni továbbá, hogy a védőoltások az orvostudomány legnagyobb vívmányai közé tartoznak, amelyek segítségével súlyos, akár életet veszélyeztető fertőzéseket is kivédhetünk. Az oltásokkal kapcsolatban keresd fel gyermeked háziorvosát, illetve kezelőorvosát, és egyeztess vele az említett vakcinák felvételének szükségességéről.